JUDO
Dos medalles per al Dojo Lleida a la Copa de Catalunya cadet
El club Dojo Lleida va firmar un gran inici de temporada a l’aconseguir dos medalles a la primera Copa de Catalunya Cadet de judo, celebrada el cap de setmana passat. Yu Tsunoda es va alçar amb l’or en la categoria masculina -81 kg, resultat que el situa com a líder provisional del rànquing català. Ares Oriol va aconseguir un meritori bronze en la categoria femenina -70 kg. També va brillar Luka Nebadze, que va acabar en cinquena posició en -66 kg.