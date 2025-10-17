Encuentra: "Hem de tenir els peus a terra i evolucionar dia a dia"
El tècnic de l’Hiopos Lleida demana de no relaxar-se després del bon inici de Lliga, abans de la visita al Barris Nord del potent València Bàsquet
L’entrenador de l’Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, afronta amb prudència i ambició el duel de diumenge davant del València Bàsquet, un dels equips més potents de la Lliga Endesa. Després d’un inici il·lusionant amb dos victòries, el tècnic lleidatà subratlla que el camí acaba de començar i que la clau passa per no relaxar-se: “La lliga és així, en pots guanyar qualsevol i pots perdre amb qualsevol. La Lliga és molt igualada, molt competida i quan et relaxes una mica, ja estàs preparant la següent derrota. Hem de tenir els peus a terra i evolucionar dia a dia”, va declarar el tècnic en roda de premsa.
Encuentra va destacar que "l’equip està anímicament content, treballant bé i creient en el que fem. Guanyar t’ajuda a reforçar les idees, però només portem dos partits". "No hem de creure’ns de més. Estem contents perquè l’altre dia vam tenir una victòria de mèrit en una pista complicada. Però no hem de pensar que com ja guanyem al Barça som boníssims, ni que si perdem tres partits seguits no serem dolentíssims,” va afegir l’entrenador, destacant que "és necessari tenir equilibri”.
Sobre el València Bàsquet, l’entrenador no va escatimar en elogis: “Ja ha estat campió de la Supercopa, i el tema no és només el talent que tenen, que està clar que és un dels equips més talentosos de la Lliga, sinó com l’executen. Veus un equip treballat, amb una identitat molt clara i molts arguments tècnics i tàctics i que juguen a molta velociad", va explicar.
A més, va insistir que "són molt bons carregant el rebot ofensiu, molt bons en el tir de tres i molt bons fent parcials molt ràpids”. Per això, va recalcar que "hem d’estar preparats perquè això pugui passar i no desanimar-nos. Està clar que és un rival capaç d’esborrar la diferència en dos minuts en un partit que estaves dominant, però si passa això cal continuar competint els 40 minuts".
Troba també va valorar el fet que el conjunt valencià arribi amb més partits jugats per la seua participació en l’Eurolliga: “Ells tenen una plantilla preparada per jugar l’Eurolliga. Està clar que poden tenir un factor de cansament, però també jugar tant fa que es creuen sinergies abans, que tinguin millor química”. De fet, l’equip de Pedro Martínez juga aquest mateix divendres a Mònaco, després de confirmar aquesta setmana les baixes de Nate Sestina i Ike Iroegbu, davant del previsible retorn imminent de Jean Montero, un dels seus jugadors més determinants.