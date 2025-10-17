FUTBOL
Lamesa: “Hem de trobar la persona adequada”
El director esportiu de l’AEM busca “sense posar-nos terminis” el relleu a Bacardit
Roger Lamesa, director esportiu de l’AEM, assumeix juntament amb el segon entrenador, Miquel Seuma, una setmana clau per a l’equip, que visita aquest diumenge l’Oviedo, mentre continua buscant un relleu a la banqueta per a Joan Barcadit. “Hem de trobar la persona adequada que capitanegi el grup. No ens volem posar terminis ni pressionar-nos amb dates. Volem estar a l’altura del moment històric del dlub i prendre la decisió més encertada per a les jugadores”, va explicar.
Mentre es treballa en aquest procés, Seuma ha assumit la direcció de l’equip amb el suport de tot el cos tècnic: “Ningú millor que ell per agafar ara mateix les regnes. Coneix l’entorn i té el respecte de les jugadores. Tornar a treballar amb ell és un plaer”, va argumentar Lamesa.
El director esportiu no amaga la tristesa que deixa l’adeu de Bacardit: “Ha estat una persona magnífica, amb qui hem gaudit molt treballant. No s’han donat els resultats, però la responsabilitat és de tots”, va assenyalar, abans d’exposar que “la millor manera de tornar-li tot el que ens ha donat és amb una victòria. Les derrotes ens han de fer créixer.”
Lamesa va reconèixer que “hi ha hagut molt treball psicològic per animar al grup després de la derrota contra el Vila-real, que va ser injusta”.
“L’equip ho tenia controlat, però el partit es va escapar, segurament per un tema anímic,” va lamentar. En aquest sentit, va recordar que “ens tenien mal acostumades amb els bons resultats dels últims anys, però ara toca demostrar fortalesa. Aquestes jugadores ja han viscut situacions difícils i sempre han sabut sobreposar-se”.
Respecte al partit del cap de setmana a Oviedo, per al qual és dubte Vero Herrera i són baixa segura Laura Fernández i Paula Rojas, espera un rival dominador amb pilota i sòlid al darrer: “Ens costarà trobar espais, però hem de protegir-nos amb possessions llargues. Com més respirem amb la pilota, millor”, va declarar.