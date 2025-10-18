POLIESPORTIU
Aliança històrica al Pla
Els 3 clubs de futbol, bàsquet i hoquei de Mollerussa presenten una iniciativa conjunta de col·laboració. Agrupen 900 fitxes i 3.000 persones
Els tres clubs amb més massa social i nombre de fitxes federatives de la capital del Pla d’Urgell, el CFJ Mollerussa, el Club Bàsquet Mollerussa i el Club Hoquei Mollerussa, van presentar ahir una iniciativa conjunta per fomentar la col·laboració, el civisme i la unitat entre les aficions. L’acte es va celebrar a l’ajuntament amb la presència de l’alcalde, Marc Solsona, i els presidents de les tres entitats: Andreu Subies, Pere Codina i Montse Figuerola, respectivament.
La proposta, impulsada pels mateixos clubs amb el suport del consistori, agrupa més de 900 fitxes federatives i prop de 3.000 persones vinculades directament al teixit esportiu local. “És la primera vegada que els tres clubs s’uneixen per treballar una estratègia conjunta de ciutat”, va destacar Solsona. Una de les primeres propostes serà la creació d’una Escola de Famílies dels joves esportistes, que oferirà formació en valors, nutrició, comportament a les grades i acompanyament dels fills en la pràctica esportiva.
També es posarà en marxa una agenda esportiva unificada, per facilitar l’accés a la informació dels partits i activitats dels tres clubs, així com accions de civisme i una campanya de fidelització d’aficions. “Volem reforçar els llaços entre clubs i aficions, compartir valors i fer créixer l’esperit d’equip de ciutat”, va explicar Codina. Per la seua part, Montse Figuerola va subratllar que “la unió ens permetrà arribar a més públic i oferir experiències formatives compartides”.
A més de la coordinació entre aficions, els tres clubs han acordat reforçar la col·laboració entre les seues estructures internes, implicant directius, tècnics, personal de comunicació i voluntaris. Subies també va avançar que s’estudia oferir avantatges a les famílies d’abonats per facilitar l’assistència als partits dels primers equips, especialment en el cas del futbol, on l’entrada és de pagament.
La iniciativa pretén garantir que tots els nens i nenes puguin practicar esport dins de la ciutat. “Volem que ningú no hagi de sortir fora: Mollerussa té clubs i estructures preparades per acollir tothom”, va assenyalar Subies. Els impulsors van remarcar que aquesta és una col·laboració oberta a altres entitats esportives de Mollerussa que desitgin sumar-s’hi.