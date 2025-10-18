HOQUEI
El derbi lleidatà viu avui la seua gran festa a l’elit
Alpicat i Vila-sana s’enfronten a l’Antoni Roure (20.00) amb dinàmiques oposades
“És la gran festa de l’hoquei femení lleidatà”, explicava ahir Meri Mata, presidenta de l’Alpicat, amb referència al partit que juguen avui Alpicat i Vila-sana al Pavelló Antoni Roure (20.00) en la tercera jornada de l’OK Lliga Femenina. “Cal valorar que Lleida tingui dos equips en la màxima categoria de l’hoquei femení”, afegia. El partit arriba amb dinàmiques diferents per a tots dos equips, ja que l’Alpicat, en el seu retorn a l’elit, ha perdut els dos partits que ha jugat, malgrat que ha donat bona imatge en els dos, mentre que el Vila-sana suma dos victòries, si bé la primera, a la pista del Bigues i Riells, està en l’aire després de la denúncia de l’equip barceloní per una possible alineació indeguda de les del Pla d’Urgell.
“Ens arriba molt aviat el partit”, assenyalava Meri Mata. “L’equip està preparat per al derbi, que afronta amb molta il·lusió. En tenen moltes ganes i esperem que vingui molta gent al pavelló”, va destacar. El club del Segrià ha posat les entrades a només 10 euros, malgrat que els socis del club poden adquirir localitats acollint-se a una oferta de 2x1. “Hem posat preus populars per fomentar l’assistència”, assenyalava la màxima responsable de l’entitat del Segrià.
Mentre l’Alpicat té disponible tota la plantilla, el Vila-sana segueix amb la infermeria plena. Continua tenint la baixa per lesió de Gime Gómez, Laura Pastor, Victòria Porta i Anna Salvat, a les quals s’afegeix Luchi Agudo, que té molèsties i és dubte.
El tècnic del Vila-sana, Lluís Rodero, explicava sobre això que “intentem no fixar-nos-hi. Tenim la situació que tenim i no tenim més remei que adaptar-nos. És un partit complicat, en una pista complicada, en la qual en l’anterior visita de fa dos anys vam empatar. Hi anem amb tot el respecte. Tindrem davant un equip jove i molt lluitador que ha plantat cara en els dos primers partits de Lliga. El més important és que siguem capaços de ser nosaltres”, va afegir.
D’altra banda, el Fraga del lleidatà Jordi Capdevila, que ha golejat en els seus dos primers partits el Corunya (0-7) i el Mieres (7-1), visita avui la pista del Sant Cugat (19.45).