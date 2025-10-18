FUTBOL
Expedient a Soteras i els seus directius, entre ells Espasa
El Tribunal Català de l’Esport veu presumptes irregularitats en les eleccions
El Tribunal Català de l’Esport (TCE) ha admès a tràmit la denúncia presentada per la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física arran d’una carta firmada per Oriol Camacho, actual secretari general en funcions, en la qual es detallen suposades irregularitats greus en els processos electorals de la Federació Catalana de Futbol (FCF) celebrats el 2022 i 2023.
Segons la resolució del passat dia 9 a què ha tingut accés SEGRE, l’organisme esportiu ha acordat obrir expedient disciplinari contra el president de la FCF, Joan Soteras, el mateix Oriol Camacho, José Miguel Calle i altres membres de la junta directiva, entre els quals el delegat de la Territorial de Lleida, Josep Maria Espasa, així com contra personal federatiu. La resta d’expedientats són Jordi Bonet, Albert Montull, Pere Alsina, Francesc Borrega, José Cosano, Jacobo Doménech, Juan Núñez, Esteve Olivella, Fernando Peña, Miquel Piñol, Jaume Plaza, Alberto Prieto, Alejandro Guerrero, Sergio Garrido, Maria Barbancho i Álvaro Montoliu. Se’ls atribueixen presumptes infraccions molt greus, entre les quals abús d’autoritat, usurpació d’atribucions i actes destinats a alterar o predeterminar els resultats electorals.
El TCE assenyala fets especialment greus, com la substitució de juristes imparcials per persones de confiança, la desconnexió de càmeres de seguretat, l’ús d’actes notarials falsificades i la utilització de recursos materials i humans de la Federació per afavorir la candidatura de Soteras durant les eleccions. En el cas d’Oriol Camacho, el Tribunal reconeix la seua condició de denunciant protegit per l’Oficina Antifrau de Catalunya. A més, deixa oberta la possibilitat d’atenuar o fins i tot exonerar la seua responsabilitat, si es demostra que va actuar sota coacció, pressió jeràrquica o en un context de represàlies. El procediment disciplinari ha quedat suspès per prejudicialitat penal, ja que els mateixos fets estan sent investigats per un jutjat de Sabadell, en el marc de la causa penal oberta per presumpta corrupció a la FCF.
La sol·licitud d’admissió a tràmit la va fer l’anterior secretària general de l’Esport, Anna Caula, després de la carta enviada a l’aleshores vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, en la qual se sol·licitava l’obertura de l’expedient.