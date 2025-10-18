FUTBOL
Flick diu que “és mentida” que Deco pressionés perquè jugués Lamine
El Barça s’enfronta avui al Girona (16.15) i el del planter torna a estar a disposició del tècnic. L’equip necessita guanyar després d’encadenar dos derrotes
El FC Barcelona rep avui (16.15) el Girona a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, en un duel en el qual equip blaugrana buscarà tornar al camí del triomf després d’encadenar dos derrotes consecutives, l’última sense un Lamine Yamal que està de tornada després de superar les molèsties al pubis. Els de Hansi Flick se’n van anar a l’aturada de seleccions després d’una setmana per oblidar, en la qual van perdre en el temps afegit contra el PSG (1-2) a la Champions i van ser superats pel Sevilla (4-1). Aquesta derrota al Ramón Sánchez-Pizjuán va deixar el conjunt del tècnic alemany sense el liderat a LaLiga.
Flick va qualificar d’“mentida” (bullshit en anglès) les informacions que asseguren que el director de l’àrea de futbol, Deco, el va pressionar per alinear Lamine Yamal en el partit de la Lliga de Campions davant del París Saint-Germain. “M’agradaria saber d’on ho treuen. És totalment fals. Mai, ni Deco ni la gent del club, no m’han dit res. Confien molt en el meu treball i mai no em demanarien res. És completament bullshit. Si algú ha dit això, menteix”, va explicar. Sobre Lamine Yamal, Flick va confirmar que estarà a la seua disposició contra el Girona, igual com Fermín López, si bé ha puntualitzat que tant un com l’altre, que surten de lesió, encara no estan en condicions de jugar els 90 minuts. “L’important és que (Yamal) s’esforci i tingui una bona actitud. Després de la lesió es va entrenar molt i va tenir dos dies de festa. És la seua vida privada i jo no m’hi posaré”, va dir al ser preguntat pel viatge que el futbolista va fer el cap de setmana. El retorn de Lamine i Fermín contrasta amb les baixes dels porters Marc-André ter Stegen i Joan García, el centrecampista Gavi, el mitjapunta Dani Olmo i els davanters Ferran Torres, Raphinha i Lewandowski, que no jugaran per lesió. “Les lesions dels meus jugadors és una cosa que no puc canviar. Hem de trobar una solució i trobar jugadors a la plantilla, però no estic preocupat per això. Podem guanyar qualsevol equip”, va afegir.
Míchel, per la seua part, va dir que “el Barça sempre és el Barça, un equipàs capaç de guanyar qualsevol rival del món. Haurem de lluitar, patir i donar la nostra millor versió”.
El Camp Nou ja té permís per reobrir
El FC Barcelona va rebre ahir la llicència de primera ocupació corresponent a la fase 1A de la remodelació del Camp Nou, que li permet reobrir l’estadi amb un aforament provisional de 27.000 espectadors. No obstant, el club no té intenció d’obrir-lo fins que no obtingui la llicència 1B, amb la qual podran entrar 45.000 persones.
El club renova l’aliança amb Spotify
El FC Barcelona i Spotify van anunciar ahir l’ampliació del seu acord de patrocini fins al 2030, tant per a les samarretes dels primers equips masculí i femení de futbol, com per donar el nom a l’estadi. L’acord es va iniciar el 2022.
L’AFE protesta pel Vila-real-Barcelona
L’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) va anunciar ahir “una acció de protesta” durant la jornada d’aquest cap de setmana, amb el suport dels capitans de tots els equips, contra la possibilitat de disputar un partit de la competició als Estats Units, que seria el Vila-real-Barcelona el pròxim 20 de desembre. En cada partit hi haurà una plantada els primers 15 segons.