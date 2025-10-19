BÀSQUET
Cruel desenllaç per al Cadí
Va estar a punt de sorprendre contra el campió, que va vèncer de forma agònica. Va tenir tirs lliures per anar a la pròrroga
❘ la seu d’urgell ❘ El Cadí la Seu va estar a punt de donar la sorpresa davant del vigent campió i aconseguir la seua primera victòria a la Lliga, però va caure per la mínima (73-74) contra el València Basket en un duel vibrant, ple d’alternances, en què les jugadores d’Isaac Fernández van vorejar la gesta davant d’un rival construït per lluitar per títols.
La solidesa defensiva va ser el segell local que va permetre equilibrar un primer quart dominat per l’eficàcia interior valenciana (15-23). En el segon període, les locals van fer un pas al davant. L’encert des de mitja distància i la capacitat de generar segones opcions les van mantenir a prop al marcador al descans (33-37), reduint un desavantatge que havia arribat als vuit punts.
La recompensa a l’esforç va arribar després del pas per vestidors. El tercer quart va ser el millor moment de les d’Isaac Fernández. Amb un parcial de 8-0, van aconseguir posar-se al davant. Transicions ràpides, un triple de Lucía Rodríguez i una jugada de 2 +1 de Gonzales van tornar la il·lusió. Poc després, una falta en el tir de tres a Rodríguez i una antiesportiva en la mateixa acció van permetre una jugada de 6 punts que va disparar el Cadí fins a anar-se’n de sis (49-43).
En l’últim període, l’intercanvi de cops va ser constant. Morales va inaugurar el tram final amb un triple i encara que Romero va respondre, el Cadí va mantenir la iniciativa amb un parcial de 7-2 que va fer somiar (51-45). Tanmateix, en els minuts finals, els petits detalls van decidir. El València, al límit de la bonificació, va trobar aire des dels tirs lliures. Alexander i Carrera van aprofitar aquesta via per anotar i posar-se al davant (66-68), tot i que el conjunt lleidatà no es va rendir: Niare i Lucía Rodríguez van firmar 4 punts consecutius que van mantenir viu l’equip fins a l’últim sospir (70-68). Un robatori de pilota seguit de cistella de Laia Raventós (72-70, a falta de 1'32) va donar esperances, però dos tirs lliures de Carrera i una cistella de Casas van posar les valencianes amb 72-74 a falta de 10 segons. Gonzales, incansable, va tenir l’oportunitat d’empatar des de la línia de personal, però només va anotar un tir. I encara va disposar Raventós d’un triple molt forçat que no va entrar.