L’Hiopos Lleida va de més a menys i encaixa davant del València la seua primera derrota (78-99)
L’Hiopos Lleida i el València Basket han protagonitzat aquesta tarda un duel al pavelló Barris Nord que, després de començar amb molta igualtat, els de Gerard Encuentra han anat per darrere a partir dels primers 15 minuts i han acabat encaixant de forma clara la seua primera derrota de la temporada (78-99). El primer quart ha començat amb un alt ritme d’anotació que en els primers instants s’ha decantat del costat visitant, amb un 4-8 en el lluminós. Llavors, els locals han reaccionat de la mà de James Batemon i han endossat un de parcial de 10-0 al seu rival, situant el 14-8 rere una cistella de Golomán. El València, un equip d’Eurolliga, ha reaccionat de la mà de Costello i Thompson per equilibrar el marcador, i després d’un estira-i-arronsa el primer parcial ha acabat amb 25-24 per a l’Hiopos gràcies a una cistella de dos de Millán Jiménez, jugador cedit per l’equip que entrena Pedro Martínez.
En l’inici del segon quart, el València ha aconseguit cinc punts d’avantatge 27-32, de la mà de Badio i Costello. Un gran Golomán ha estat clau per tancar la bretxa i donar la volta al marcador, fins el 39-38. Els visitants han tornat a donar-li la volta a la truita amb triples de Taylor i Badio que, juntament amb un tir lliure d’aquest últim han acabo segellant un parcial de 2-11 fins el 41-49 amb el qual s’ha arribat al descans. El tercer quart ha començat amb una cistella de Taylor que posava 10 punts de diferència a favor del València. Caleb Agada i Ejim han frenat la sagnia (46-51), però els visitants han donat una nova estrebada (48-58). Pradilla ha augmentat el desavantatge local fins els 12 punts, la màxima fins llavors, que Diagne, amb una cistella i dos tirs lliures, i Batemon han rebaixat la meitat (54-60). A partir d’allà, el nivell d’encert ha caigut en picat, especialment per part de l’Hiopos. El València va anar ampliant el seu avantatge gràcies als tirs lliures fins que dos triples i un posterior tir lliure de Pradilla han situat en 16 punts (57-73) al final del quart, la qual cosa deixava el partit molt de cara per als de Pedro Martínez. Encara que els locals ho han intentat, han estat negats en atac i el València ha imposat la seua superioritat per mantenir i fins i tot ampliar la diferència, que ha arribat als 22 punts (59-81). L’Hiopos només ha estat capaç d’anotar una cistella de dos en gairebé quatre minuts, fins que Batemon ha encertat des del triple. A partir d’allà hi ha hagut un intercanvi de cistelles sense transcendència amb un avantatge que sempre s’ha acostat als 20 punts en favor dels visitants, que han acabat guanyant per 78-99. Batemon ha aprofitat aquests minuts per millorar la seua estadística i ha acabat anotant 24 punts, encara que ha marxat amb problemes físics quan faltaven menys de dos minuts per al final