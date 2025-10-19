VOLEIBOL
Primer triomf a la Lliga
El Rodi Balàfia venç el Cisneros i presenta els seus 12 equips
❘ lleida ❘ El Rodi Balàfia Vòlei va aconseguir la primera victòria a la Superlliga 2 a l’imposar-se per 3-1 al Cisneros, en un partit que va servir com a colofó a una jornada especial per al club amb la presentació dels seus equips. El conjunt lleidatà va oferir un joc coral i equilibrat, destacant a nivell individual Dídac Salas.
D’altra banda, el club va presentar ahir un total de 150 jugadors, xifra rècord que el consolida com l’entitat de referència del voleibol masculí a Lleida. El Balàfia afronta el curs amb 12 equips federats i un grup de tecnificació aleví, creat per a escolars amb l’objectiu de reforçar el seu desenvolupament tècnic sense desvincular-se dels centres educatius. Dels 12 equips, dos alevins i el grup màster (d’adults) són mixtos, mentre que la resta (dos infantils, dos cadets, dos de juvenils, un júnior i dos sèniors) són masculins.