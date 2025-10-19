BÀSQUET
El Robles Lleida obté la primera victòria al batre amb solidesa el TGN
Un primer quart demolidor (20-4) va ser clau
❘ lleida ❘ El Robles Lleida va aconseguir la seua primera victòria de la temporada en Lliga Femenina 2 a l’imposar-se al TGN Bàsquet en un partit dominat per la seua solidesa defensiva i una gran arrancada. El conjunt lleidatà va firmar una primera part gairebé perfecta: un primer quart brillant (20-4) i un segon més igualat (15-12), que li van permetre arribar al descans amb un avantatge còmode de 19 punts. La defensa intensa i l’eficàcia en el rebot van ser les claus per frenar l’atac tarragoní, molt desencertat en el tir exterior, al contrari que un Robles que va mantenir la bona línia ofensiva del que va de curs i va apujar la intensitat enrere per imposar-se sense gairebé complicacions.
A la segona meitat, el TGN Bàsquet va reaccionar i es va emportar els dos últims parcials (16-19 i 21-22), aprofitant una lleugera davallada del Robles, fruit del gran avantatge que tenia al marcador. Tanmateix, el conjunt tarragoní no va aconseguir posar en risc la victòria lleidatana en cap moment, ja que va continuar molt desencertat en les accions de tir, la qual cosa li va impedir retallar punts en el tram final. Laura Gil va ser la més destacada de les lleidatanes, assolint les dobles figures, gràcies als seus 20 punts i 11 rebots, vuit dels quals defensius. Laura Biczò també va tenir una important aportació, amb 18 punts i 7 rebots.