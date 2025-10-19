HOQUEI
El Vila-sana imposa galons
Les del Pla d’Urgell guanyen amb solvència el derbi a la pista de l’Alpicat per mantenir-se en el liderat. Florenza, amb un doblet, Salvanyà i Silva van firmar una golejada que no va ser més gran gràcies a l’actuació de Candal. Rep aquest migdia l’Alcoi necessitat de punts després de tres jornades sense guanyar
❘ alpicat ❘ El Vila-sana va fer bons els pronòstics i es va emportar amb solvència el derbi lleidatà de l’OK Lliga a la pista d’un Alpicat que continua sense puntuar en el seu retorn a l’OK Lliga (0-4). Les del Pla, que es mantenen líders, van ser netament superiors, liderades per Florenza i Salvanyà, i només l’actuació de la meta local Candal va evitar que la golejada fos encara més gran.
El partit va arrancar amb el Vila-sana bolcat davant la porteria d’Irache Candal, que va evitar amb les seues grans intervencions que el marcador es trenqués tot just començar. La portera de l’Alpicat es va haver d’aplicar ja en el primer minut de joc per aturar dos tirs d’Aina Florenza, molt activa durant tot el duel, i d’Elsa Salvanyà. La de Mataró va tornar a tenir una doble ocasió als minuts 3 i 5, just abans que aconseguís per fi perforar la porteria local, fent justícia al clar domini que exercien les jugadores de Lluís Rodero. L’Alpicat va intentar avançar línies i va començar a crear cert perill. La primera ocasió clara per a les locals la va firmar la jove argentina Lampasona, però Coelho, ahir titular de nou per la lesió d’Anna Salvat, va desbaratar el perill. I del possible empat es va passar tres minuts després al 0-2, obra de Silva, que només va haver d’empènyer la bola a la xarxa gràcies a una perfecta assistència de Luchi Agudo.
L’Alpicat va tornar a reaccionar i de nou ho va fer de la mà de Lampasona, que aquesta vegada es va trobar amb el travesser. Al tram final de la primera meitat, el Vila-sana va intensificar la pressió i va gaudir de diverses ocasions molt clares per incrementar el seu compte, totes a càrrec de Florenza, però Candal es va mostrar infranquejable. Va aturar dos tirs gairebé a boca de canó de la de Mataró, amb dos bones assistències de Luchi Agudo, i després el pal li va negar li va negar el segon gol del seu compte particular.
A la represa, el domini del Vila-sana va continuar, i aquest cop sí que es va traduir en el marcador, amb dos gols més que van deixar el partit sentenciat. Abans de complir-se els dos primers minuts, Salvanyà va anotar el tercer en una jugada personal, i un minut després era Florenza la que firmava el quart, el segon del seu compte.
El Vila-sana va tornar a la càrrega en el tram final i Salvanyà, Florenza i Victòria Porta van rondar el cinquè en diverses ocasions, però Candal, la millor de les locals, va evitar que el marcador fos més voluminós. Rodero va aprofitar que el partit estava liquidat per donar uns minuts a la jove portera del planter Marta Cerrada, que va aconseguir mantenir a zero la porteria per tercer partit consecutiu.
❘ lleida ❘ El Pons Lleida rep aquest migdia (12.00) l’Alcoi amb el repte de retrobar-se amb la victòria a casa, on ha caigut en els dos partits jugats fins ara i davant de rivals directes com el Voltregà (2-4) i l’Igualada (2-6). Els llistats, que van arrancar amb un convincent triomf a la pista del Noia, encadenen tres jornades sense guanyar –van empatar a Caldes– i necessiten revertir la situació. “És un partit important per començar a puntuar a casa, perquè ho necessitem per tornar a tenir la sensació que podem competir contra tots”, va apuntar ahir Edu Amat, que per a aquest duel ja podrà comptar amb Sergi Duch, recuperat del cop a una mà que li va impedir jugar davant l’Igualada.
Després de les dos derrotes, el tècnic reconeix que “estem pagant molt cars els errors. A la primera part contra l’Igualada ens disparen set vegades i marquen tres gols, i nosaltres 25 i en transformem només dos”, va lamentar. Tanmateix, no està preocupat perquè “l’equip dona la cara en tots els partits i lluita fins al final. Estic segur que amb aquesta actitud aconseguirem guanyar partits. Ni som tan bons quan guanyem a la pista del Noia, ni tan dolents ara per haver perdut dos partits a casa”, va asseverar.
“Han estat superiors, però hem lluitat”
Mats Zilken, entrenador de l’Alpicat, no va posar excuses a la derrota i va reconèixer que “el Vila-sana ha estat superior, però estic content perquè hem competit bé”. No obstant, va lamentar la falta de tensió del seu equip a la segona part. “Del que no estic satisfet és de la desconnexió que hem tingut a l’inici de la segona meitat. Estàvem avisats que si ens desconnectàvem ens caurien els gols, com així ha estat, però en general estic content perquè l’equip s’hi ha deixat la pell, tot i que ens ha faltat una mica de punteria”, va afegir.
“L’equip ha fet el que se li demanava”
Lluís Rodero, tècnic del Vila-sana, es va mostrar satisfet pel resultat, que els manté invictes a falta de la resolució del comitè per la impugnació del Bigues i Riells, i va destacar que “l’equip ha fet el que se li demanava, molt sacrificat en defensa i creant moltes ocasions, crec que unes 55, malgrat que aquesta vegada no hem tingut tanta eficàcia com en altres partits”. Sobre la possible sanció va dir que “m’importa més el creixement de l’equip i recuperar efectius que els punts, que els podem perdre per un error nostre”.
El Fraga guanya sense ostentar a Sant Cugat
El Fraga no va fallar ahir a la pista del Sant Cugat i va sumar la tercera victòria consecutiva de la temporada (1-3) per seguir colíder de la categoria, només superat pel Vila-sana gràcies al millor average. Les de Jordi Capdevila van guanyar sense ostentacions un dels cinc equips que continuen sense puntuar, gràcies als gols d’Arxe i Soto, que va firmar un doblet.