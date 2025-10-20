FUTBOL
Dura clatellada a Vic
El Lleida segueix últim al caure a casa d’un rival directe que tampoc no coneixia el triomf. Els lleidatans van marcar el primer gol del curs per empatar, però l’alegria va durar només un minut
❘ vic ❘ El Lleida va caure ahir (2-1) davant la UE Vic a l’estadi Hipòlit Planàs, en un duel entre dos equips necessitats que, fins a la data, no coneixien la victòria. El conjunt lleidatà no va entrar bé en el partit i va encaixar el primer gol als dos minuts de joc. Una de les poques notícies positives va ser el primer gol de la temporada, obra de Rusi, que va marcar després d’una falta lateral. Tanmateix, la fortuna continua donant l’esquena al Lleida, que va veure com a la jugada següent el rival tornava a avançar-se en el marcador i el condemnava a una nova derrota que el manté últim.
L’inici va ser duríssim d’assimilar per al Lleida, que amb prou feines arrancar el partit ja es va veure perdent. En una acció a l’esquena d’Òscar Rubio, el capità va intentar treure la pilota de forma poc ortodoxa i el rebot va afavorir Pius Quer. Aprofitant la seua carrera, aquest es va plantar davant de Satoca i el va batre amb un xut ajustat (1-0). El Lleida va reaccionar amb rapidesa i va començar a arribar amb certa facilitat a l’àrea rival. En la primera ocasió, Revert va arribar a la línia de fons i va posar una centrada enrere que no va trobar rematador. Un minut més tard, Farré es va internar a l’àrea després d’un bon desplaçament des de la zona defensiva i es va plantar davant de Mora, però el seu intent de volea va resultar complicat pel bot de la pilota, que va acabar sortint centrad i mossegada, fàcil per al porter local.
A la segona meitat, després de quatre canvis al descans, va arribar la primera alegria de la temporada: el primer gol del Lleida. Corria el minut 56 quan Putxi va servir una falta lateral al primer pal que va rematar de cap l’ariet Fran Magno. Mora va respondre amb una gran intervenció, però en el rebuig, després d’un embolic dins de l’àrea, va ser Rusi qui va empènyer la pilota al fons de la xarxa (1-1). Tanmateix, ser aficionat del Lleida aquesta temporada sembla un esport de risc. Tot just seixanta segons després, una pèrdua de Russo va propiciar un ràpid contraatac del Vic que va culminar Ignasi amb el segon gol després de dos grans parades inicials de Satoca. Al tercer rebuig, el porter ja res no va poder fer (2-1). Al tram final el Vic es va quedar amb un menys per l’expulsió de Bofill, que va veure la segona groga, i això convidava a l’optimisme. Però, lluny d’aprofitar la superioritat, els blaus (ahir de groc) van ser incapaços de generar perill i es van quedar sense opcions d’aconseguir l’empat.
Cortés: “Hem de ser realistes, avui toca empassar-se verí”
L’entrenador del Lleida, Jordi Cortés, es va mostrar afectat i contrariat per la derrota. “El Vic ha estat més còmode. Hem de ser realistes, avui toca empassar-se verí”, va assumir. El tècnic va reconèixer a més que “crec que no hem entrat bé al partit. A partir d’allà, ens hem equivocat al començar a córrer i tenir pressa des del minut tres. D’aquí també els quatre canvis que faig al descans”.
Com sempre, l’equip va estar acompanyat per una cinquantena d’aficionats i Cortés va dir que “és l’únic bo que m’emporto avui d’aquí. Volem donar una alegria a la nostra gent”.