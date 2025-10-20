FUTBOL
Llum verda als comptes
L’assemblea del Barça aprova els números, malgrat les pèrdues. Laporta carrega contra els seus crítics, els anomena “setciències” i els envia “ben lluny”
L’Assemblea General Ordinària de socis compromissaris del FC Barcelona va aprovar ahir el tancament de l’exercici econòmic 2024/25, amb un resultat final negatiu de 17 milions d’euros després d’impostos, encara que amb un benefici ordinari de 2 milions abans d’impostos per segon any consecutiu. La proposta econòmica de la Junta Directiva que presideix Joan Laporta va ser validada per 412 vots a favor, 84 en contra i 31 en blanc, d’un total de 553 compromissaris que van exercir el seu dret a vot en una assemblea telemàtica amb seu física a l’Auditori 1899.
Laporta va defensar les xifres com a prova de la “recuperació econòmica” del Barça, i va elevar el to davant els seus crítics. “Estem molt millor que fa quatre anys. No hi ha pitjor cec que el qui no hi vol veure. Hem recuperat l’economia del club perquè no hem fet cas a proclames catastrofistes ni apocalíptiques que ni hi són ni s’esperen”, va afirmar el president en un discurs d’una mica més de mitja hora, sense llegir. Va tornar al “contra tot i contra tots” i va vaticinar un futur optimista i pròsper. “Som els únics garants que el Barça sigui propietat dels seus socis. Tots els que parlen de gestió com si fos una empresa, tots aquests erudits, aquests setciències... alerta i ben lluny!”, va clamar el president.
En la seua exposició, el club va destacar el creixement de Barça Licensing & Merchandising (BLM), recuperada el 2018 quan amb prou feines facturava 64 milions. “Nosaltres ja sabíem que BLM seria la nena dels ulls del club”, va confessar el tresorer, Ferran Olivé. L’últim curs va tancar amb 170 milions d’ingressos, impulsat pel nou acord amb Nike, i espera assolir els 200 aquesta temporada.
Laporta va revelar també que la UEFA va voler castigar el club “sense jugar la Champions” durant una temporada, per l’abús de les denominades “palanques” que afectaven el fair play financer. “Vam aconseguir que la UEFA rebaixés les multes per incompliment del fair play financer, de 60 milions a 15 milions”, va insistir. El president va admetre que el club “no és entusiasta” de disputar partits tan lluny de casa, com el previst a Miami a finals d’any, malgrat que va celebrar que el duel suposarà “molts més ingressos que jugant a Vila-real”.
Laporta veu una “mà blanca” amb Flick
Joan Laporta va assegurar ahir durant l’assemblea que l’expulsió del tècnic blaugrana, Hansi Flick, dissabte davant del Girona demostra que “si no hi ha una mà blanca, se li assembla molt”, en al·lusió a la decisió arbitral. En aquest sentit, va lamentar que “sempre passa alguna cosa” abans d’un partit com el clàssic de diumenge al Santiago Bernabéu.
La grada d’animació, jove i paritària
La vicepresidenta institucional del FC Barcelona i responsable de l’Espai Barça, Elena Fort, va presentar ahir davant dels socis i sòcies compromissaris la nova grada d’animació Gol 1957 de l’Spotify Camp Nou, que el club ha pensat per a joves d’entre 18 i 28 anys, amb paritat de gènere i una assistència mínima del 80% als partits.