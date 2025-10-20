Mbappé dona el liderat al Madrid abans del clàssic
Un gol de Kylian Mbappé, just després que el Getafe es quedés amb un menys per expulsió de Nyom, va permetre al Reial Madrid guanyar al Coliseum (0-1) en un partit espès i gris i amb això encararà el clàssic de diumenge vinent contra el Barcelona al Bernabéu des del liderat. L’entrada de Vinícius i Guler en el segon temps va ser clau. Una falta sobre el brasiler de Nyom va significar la roja directa i tot seguit una connexió entre el turc i el gal va desequilibrar el partit.