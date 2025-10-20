SEGRE

Mbappé dona el liderat al Madrid abans del clàssic

Mbappé, davant de Domingos Duarte, va tornar a ser clau. - EFE

Un gol de Kylian Mbappé, just després que el Getafe es quedés amb un menys per expulsió de Nyom, va permetre al Reial Madrid guanyar al Coliseum (0-1) en un partit espès i gris i amb això encararà el clàssic de diumenge vinent contra el Barcelona al Bernabéu des del liderat. L’entrada de Vinícius i Guler en el segon temps va ser clau. Una falta sobre el brasiler de Nyom va significar la roja directa i tot seguit una connexió entre el turc i el gal va desequilibrar el partit.

