FUTBOL
Victòria amb solvència d’un sòlid Linyola
❘ linyola ❘ El Linyola va derrotar el Vallfogona en un partit dominat de principi a final pels locals, que a la primera part van començar creant perill des del primer minut. Al poc de començar, Casals va avançar el Linyola en una de les primeres jugades de perill del partit (1-0, 16’). Pocs minuts més tard, Tàpies va ampliar l’avantatge i va sentenciar abans del descans (2-0, 30’).
A la segona part, el Vallfogona va provar d’atansar-se al marcador en alguna ocasió, però el Linyola no va cedir en cap instant el domini del partit. Els locals van defensar l’avantatge amb un gran desplegament d’esforç durant els 90 minuts. Després de la victòria, el Linyola puja a la vuitena plaça amb 7 punts.