FUTBOL
Victòria a mig gas
La càrrega de partits i les rotacions impedeixen golejar un Granada que va resistir bé. Pina i Kika van marcar i Graham va celebrar 200 partits com a blaugrana
❘ barcelona ❘ El Barça va guanyar el Granada per 2-0, gràcies a un gol de Clàudia Pina, i un altre de Kika Nazareth, en el xoc corresponent a la jornada 8 de la Lliga F, un partit que les blaugranes van dominar, però en el qual van topar amb un mur granadí instaurat tot el partit en bloc baix. El gol de Clàudia Pina, al minut 52, va desembussar un xoc marcat per la resistència d’un equip andalús, en l’onze titular del qual va sortir la lleidatana Andrea Gómez.
Després d’un primer temps d’encadenar ocasions que van acabar, una vegada rere l’altra, topant amb una espessa línia defensiva o una fèrria i vital Laura Sánchez sota pals, les blaugranes van veure per fi la llum en una jugada que va firmar Pina, però va construir Vicky López.
Les blaugranes, que van celebrar abans del xiulet inicial el partit número 200 de Graham Hansen, no van donar opció al rival i van sentenciar una victòria que, per motius futbolístics, no se’ls podia escapar. Ja amb els pesos pesants sobre la gespa i de nou amb assistència de Vicky López després d’un bon robatori d’Aleixandri, Kika Nazareth va controlar amb màgia dins de l’àrea per acabar definint sola i segellar el 2-0 definitiu, només tres minuts abans del final del temps reglamentari.
Així, les blaugranes marxen a l’aturada internacional com a líders de la Lliga i amb set punts de marge sobre el segon classificat, el Reial Madrid. Un avantatge que intentaran seguir ampliant en la tornada, el 2 de novembre vinent al camp de la Reial Societat.