Curs d’Inefc per prevenir la violència de gènere
En l’àmbit esportiu i dirigit al professorat d’Educació Física
Inefc Lleida ha posat en marxa un nou curs en línia, obert i gratuït, dirigit al professorat d’Educació Física de totes les etapes educatives, que té l’objectiu d’oferir recursos pedagògics per promoure la igualtat de gènere en l’àmbit educatiu i esportiu. El curs, titulat L’Expressió Corporal i la Performance com a mitjà per prevenir la discriminació i la violència de gènere en l’esport, es va iniciar el passat dia 10 i conclourà el dia 1 de desembre.
La formació combina vídeos, materials escrits i experiències reals aplicades a diferents centres. Malgrat que inclou algunes classes sincronitzades, els participants poden seguir el curs de manera flexible.
En aquesta primera edició, realitzada gràcies a una beca del Consell Interuniversitari de Catalunya, s’han inscrit un total de 105 persones, de les quals més de 40 són estudiants del Màster de Formació del Professorat.
Les sessions estan impartides per Carlota Torrents, Cristina Calvo, Silvia Garcías i Luciana Spadafora, i formen part del projecte coordinat per la primera d’elles. El curs forma part d’un projecte que naix de la preocupació per la persistència de desigualtats de gènere en l’àmbit esportiu, tant a nivell professional com formatiu, i compta amb la col·laboració d’Inefc Lleida i Inefc Barcelona, el Club Inef, la Universitat de Lisboa i la Universitat de Queensland, havent estat reconegut en congressos internacionals pel seu impacte educatiu i social.
Segons Torrents, “el curs suposa un pas endavant en la formació del professorat i en la incorporació d’eines creatives per transformar l’aula i l’entorn esportiu en espais més igualitaris, inclusius i lliures de discriminació”.
Des del 8 de març del 2018, Inefc Lleida ha estat escenari d’accions performatives centrades a visibilitzar i prevenir la violència de gènere a través del cos i el moviment. Aquestes pràctiques s’han estès a altres universitats, generant un impacte internacional. La iniciativa va rebre el premi Flash Talk al Congrés Social Bridges, destacant per la innovació metodològica i el compromís amb la igualtat en l’àmbit esportiu.