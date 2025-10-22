GOLF
Els Catalans sub-18 i sub-16 es decideixen a l’Aravell Club
L’Aravell Golf & Country Club va ser escenari del Campionat de Catalunya sub-18 i sub-16, competició oficial de la Federació Catalana de Golf (FCGolf), puntuable per al World Amateur Golf Rànquing (WAGR) i per als rànquings Boy, Girl i Cadet. El torneig va reunir nombrosos joves golfistes en tres jornades de gran nivell esportiu.
En la categoria sub-18 masculina, Eric Díaz Miñón es va proclamar campió amb un total de 212 cops (-1), sent l’únic jugador a acabar sota parell. El subcampionat va ser per a Nicolás García Gámez, amb 215 impactes (+2). En la categoria femenina, Daniela Montolio va aconseguir el títol amb 218 cops (+5), davant de Paula Jiménez, segona amb 222 (+9). A la prova sub-16, Paula Jiménez es va imposar amb aquests 222 cops, superant Fiona del Olmo, subcampiona amb 227 (+14). En categoria masculina, Pol Teruel Roca es va emportar la victòria amb 221 impactes (+8), seguit de Biel Cabanes Cisneros, amb 222 (+9).