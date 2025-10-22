MOTOCICLISME
Farré, al Mundial indoor
El lleidatà ha estat convidat per córrer aquest dissabte a Madrid la segona prova de l’X-Trial. Rivalitzarà amb Toni Bou, Jaime Busto i Gabriel Marcelli
Arnau Farré prendrà part aquest dissabte vinent a Madrid en la segona prova del Mundial X-Trial, que es disputarà al pavelló Movistar Arena. El lleidatà repeteix presència en una cita del Campionat del Món sota el sostre al qual ja va tornar el mes de març passat després de sis anys d’absència. Va ser en el Parc des Expositions de la ciutat occitana de Cahors, a França, a la penúltima cita del X-Trial 2024-2025, en el qual no participava des que es va lesionar de gravetat a un genoll en la prova celebrada al Palau Sant Jordi de Barcelona el 2018.
Igual com llavors, el pilot de Vilanova de Segrià correrà gràcies a una invitació del promotor del certamen. En la prova gal·la es va quedar a les portes del podi, firmant el cinquè lloc en la Q1, en què els tres favorits, Toni Bou, Jaime Busto i Gabriel Marcelli van aconseguir el pas directe. Va haver d’afrontar la Q2 a la recerca de l’últim bitllet de finalista, que va obtenir al marcar el millor temps dels cinc competidors, i a la final va acabar quart, amb Busto com a gran vencedor. “L’objectiu és intentar repetir aquell resultat, que m’obriria la possibilitat d’acudir a alguna altra prova del Mundial de X-Trial, com la següent a Barcelona. Entrant a la final ja em serviria”, va apuntar el lleidatà, que reconeix que “serà complicat perquè el nivell serà molt alt, però intentaré aprofitar aquesta oportunitat que tinc”.
Farré, que aquesta temporada ha conquerit el campionat absolut francès i ha acabat tercer en el Mundial de Trial2, rivalitzarà amb l’elit del trial mundial que lideren Bou, campió del món les 18 últimes temporades, Busto i Marcelli, acompanyats pel britànic Harry Hemingway, vigent campió mundial de Trial2, els italians Francesco Titli i Matteo Grattarola, i el francès Benoit Bincaz. Bou, guanyador a Madrid en les edicions del 2022 i el 2023, lidera el Mundial amb Gabriel Marcelli en el segon lloc, la mateixa posició que ha firmat els dos últims anys a la cita madrilenya, mentre que Busto és tercer.