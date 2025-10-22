Festival abans del clàssic
El Barça apallissa l’Olympiacos abans de visitar el Madrid en un partit en què va patir fins a l’expulsió de Hezze. Fermín, amb un hat trick, i Rashford, amb un doblet, lideren la golejada
❘ barcelona ❘ Quan més ho necessitava, Fermín López, amb el primer triplet de la seua carrera professional, va regalar una golejada i una dosi d’autoestima al Barça davant l’Olympiacos (6-1) abans del clàssic de diumenge, en un partit que es va trencar amb l’expulsió una mica rigorosa de Hezze al minut 57. Fins aleshores i amb 2-1 al marcador, el Barça es va mostrar insegur, desencertat i mancat d’idees. Sort va tenir de Fermín, que va ser el desequilibri, el millor amb diferència juntament amb Marcus Rashford, autor d’un doblet.
El Barça es va trobar amb un rival rocós que hauria pogut marcar als 30 segons en un error en l’entrega de Balde que Szczesny va resoldre. La pressió hel·lena dificultava la sortida de la pilota i els de Flick, que va posar de titular el jove Dro, van patir. La primera aproximació va ser un rematada de Rashford, que va tornar a jugar de nou, però el primer gol va arribar en la primera rematada a porta del Barça. Una jugada enredada, iniciada per Balde, en què va intervenir Lamine, però que va concretar amb l’esquerra Fermín (1-0, m.7).
El gol no va donar tranquil·litat al Barça, que no acabava de sentir-se a gust, que no superava la pressió i veia com el joc primitiu dels grecs li creava massa problemes. Tot fins que va tornar a aparèixer el de Huelva. Aquesta vegada va ser després d’una recuperació de Pedri, una assistència del jove Dro i un desmarcatge de Rashford. Fermín va controlar, va retallar i va posar la pilota al pal llarg de Tzolakis al minut 39.
Segurament el 2-0 era massa premi per al que es veia. Per això no va estranyar que pràcticament tot just començar el segon temps, l’Olympiacos descomptés en una acció estranya que va requerir l’acció del VAR. Després de marcar El Kaabi, la jugada es va revisar per mà d’Éric Garcia, un penal que el mateix jugador va transformar. Amb el 2-1, els de Flick es van trobar jugant tres minuts més tard amb un més, per l’expulsió per doble groga de Hezze per colpejar en el braceig Casadó.
Però ni així no van respirar els blaugranes. Va haver de ser un penal advertit des del VAR i transformat per Lamine Yamal el que donés una mica d’oxigen a un Barça que, llavors sí, va passar per sobre del rival anotant tres gols més.
LaLiga cancel·la el Vila-real-Barça previst a Miami per les pressions
El Vila-real-Barça que s’havia de disputar el 20 de desembre a Miami, corresponent a la dissetena jornada, ha quedat definitivament cancel·lat. LaLiga va informar ahir en un comunicat que la promotora encarregada del partit, Relevent, ha decidit fer marxa enrere a causa de la “incertesa generada a Espanya durant les últimes setmanes”. Des de LaLiga lamenten “profundament” la suspensió del projecte, que qualifiquen d’“oportunitat històrica i inigualable” per avançar en l’expansió global del futbol espanyol. La celebració d’un partit oficial fora del país, asseguren, hauria reforçat la visibilitat internacional dels clubs, l’atractiu dels jugadors i la marca LaLiga en un mercat estratègic com els Estats Units.
Detinguts 230 fans del Nàpols a Eindhoven
La policia neerlandesa va detenir ahir en diferents punts d’Eindhoven 230 aficionats del Nàpols i quatre del PSV per temor d’enfrontaments abans del partit en el qual els locals van golejar per 6-2.
El juvenil continua invicte a Europa
El Barcelona va sumar ahir la seua tercera victòria a la Lliga de Campions Juvenil després de derrotar l’Olympiacos (3-0), en un xoc que va sentenciar a la primera part amb gols d’Adrián Guerrero i Orian Goren, per partida doble.