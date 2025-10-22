El FIFLleida es concentra davant la Paeria per demanar una instal·lació digna
Tot i comptar amb més de 400 jugadors, el club no disposa de la gestió d'una instal·lació municipal
El FIFLleida, club de futbol de la ciutat, s'ha manifestat aquesta tarda davant de la Paeria per reclamar a l'Ajuntament unes instal·lacions dignes. Amb 440 futbolistes a la base del club i havent-se fundat el 2007, el FIFLleida no disposa avui en dia de cap instal·lació municipal pròpia. Uns 200 jugadors, entrenadors i directius del club, juntament amb els pares i mares dels nens i nenes de l'entitat, han mostrat pancartes de suport al club i han demanat ajuda a la Paeria.
El club fa 8 temporades que està al camp de futbol de Magraners, una instal·lació que, diuen, és "descuidada, bruta i sense cap cura de ningú". Tot i les reclamacions de l'entitat al llarg dels anys, ningú hi ha posat solució i és per això que ara han sortit al carrer per demanar als polítics que se n'encarreguin d'arreglar la situació.
Més enllà del camp de Magraners, alguns equips del club s'entrenen als camps dels instituts (Màrius Torres, Gili Gaya i Joan Oró), els quals diuen que "estan nets i cuidats", però que no compleixen les mesures reglamentàries per jugar-hi partits. Segons expliquen, l'Ajuntament només ha proposat que juguin als camps de futbol sala d'INEFC, "uns caps que no arriben ni a la meitat de la mida d'un camp de futbol 11". És per això que des del club demanen "respecte i el mateix tracte que tenen tots els clubs de futbol de Lleida".