AUTOMOBILISME
Obren un circuit provisional de 4x4 a Artesa de Lleida
El club 4X4 Terres de Lleida el va adaptar arran del tancament del Circuit de Lleida
Artesa de Lleida viurà aquest cap de setmana una festa dels cotxes 4x4, que servirà per estrenar el nou circuit provisional que ha construït a la localitat el club 4x4 Terres de Lleida, després de quedar-se sense un espai per a les seues activitats pel tancament sobtat del Circuit de Lleida el gener passat després de 26 anys de funcionament. L’esdeveniment del cap de setmana tindrà un caràcter no competitiu, amb una ruta dissabte i proves de velocitat diumenge, i serà la primera activitat que acollirà el nou circuit, construït amb caràcter provisional, amb l’objectiu que el Terres de Lleida pugui celebrar al desembre el seu tradicional esdeveniment per recaptar fons de cara a La Marató de 3Cat.
L’actual president del club, Daniel Terés, va explicar a SEGRE que “al Circuit de Lleida teníem un espai per fer proves d’activitat i de trial amb els 4x4, però quan va tancar, ens vam quedar sense cap opció”. Així, un membre del club d’Artesa de Lleida es va posar en contacte amb l’ajuntament perquè aquest admetés rehabilitar per al club un solar del centre del municipi.
El consistori ho va autoritzar i va aportar la maquinària perquè els socis de l’entitat poguessin adaptar el terreny per convertir-lo en un circuit de 4x4 més modest. Després de setmanes de treball, l’espai compta amb una zona d’obstacles, amb fosses i sots, i una altra de velocitat que ofereix menys possibilitats “ja que el solar és al centre del poble i tampoc no podem fer gran cosa, malgrat que hi ha un petit espai perquè els aficionats puguin almenys provar”, va explicar Terés.
Així, el 4x4 Terres de Lleida organitza aquest cap de setmana, en el marc del Correllengua d’Artesa de Lleida, dos jornades dedicades al motor, obertes a tots els públics i de caràcter no competitiu, amb la intenció d’atreure pilots de 4x4 aficionats. La primera activitat se celebrarà dissabte i consisteix en una ruta de 160 quilòmetres assistida per un roadbook, amb sortida i arribada al circuit d’Artesa de Lleida. El recorregut anirà fins a la província de Tarragona, passant per Maials i fins a Riba-roja, abans de tornar cap a Artesa de Lleida passant pels Torms i Puigverd de Lleida.
Diumenge, la jornada arrancarà amb un dinar popular, abans de començar les activitats al mateix circuit, on els participants podran provar les zones amb obstacles i la de velocitat.