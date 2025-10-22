ATLETISME
Ponts tanca la Lliga de la Noguera amb la Trail No Limits
Més de 580 corredors van participar aquest cap de setmana en la 4a edició de la Trail No Limits, organitzada per la CE Runners No Limits Ponts i puntuable per a la Lliga de la Noguera 2025. La cita va igualar el rècord de participació de l’any passat i es va consolidar com una de les proves més destacades del calendari comarcal.
En la carrera llarga (de 23 km i 1.000 metres de desnivell positiu), les victòries van ser per a Pau Montané Vidal (2:03:41) i Judit Sánchez Centelles (2:19:23) en categories masculina i femenina, respectivament. En la carrera curta (de 12 km i 550 metres de desnivell positiu), va aconseguir el triomf en categoria masculina Pol Jou Gardenyes (1:11:34) i es va imposar Aina Lindgren Rauret (1:25:10) en la femenina.
Per la seua part, la caminada popular de 8 km va reunir desenes de participants de totes les edats. La CE Escatxics d’Agramunt va ser l’equip més nombrós, i els Runners No Limits Ponts es van emportar el premi al club amb més podis.