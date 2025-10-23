CICLISME
El CC Lleida debutarà a la Copa d’Espanya el 2026
Gràcies que ha aconseguit disputar aquesta temporada l’Estatal d’elit sub-23
El Club Ciclista Lleida ha completat la seua segona temporada cobrint objectius, el més important, la classificació per disputar per primera vegada els Campionats d’Espanya elit i sub-23 de ruta, un assoliment que li ha obert les portes a prendre part l’any que ve en alguna prova de la Copa d’Espanya.
Refundat l’any passat de l’antic CC Pardinyes, creat el 1989, ha fet un salt de qualitat de cara a la pròxima temporada amb la incorporació d’un director esportiu, Pius Doniga, exresponsable tècnic de l’equip femení Massi Baix Ter, amb el gran repte de ser un trampolí perquè les joves promeses puguin arribar a l’elit del ciclisme. “El nostre objectiu primordial és el de formació i servir com a vehicle perquè els joves puguin fer el salt al professionalisme. Competir en el Campionat d’Espanya era impensable a l’inici de temporada, la qual cosa ens permetrà fer un pas més i prendre part en les proves de la Copa d’Espanya que ens convidin”, va explicar Sergi Mateu, president de l’entitat.
El club manté la seua aposta per ciclistes locals. De fet, la meitat de la plantilla de 20 corredors són de la província, concretament, Aleix Sierra (Balaguer), Marc Mestre (la Fuliola), Xavier Balaguer (Sanaüja), Pol Rocamora (Rialp), Julià Pelegrí (Torregrossa), Damià Palafoix (Torregrossa), Miquel Martinez (la Seu) i Julen Muñoz (Balaguer), que han renovat, mentre que Ian Andorrà (Sort) i Pol Sanviçens (la Seu) són dos de les incorporacions.
Pel que fa a nivell econòmic, el club està buscant finançament per cobrir un pressupost d’entre 60.000 i 70.000 euros amb què sufragar el material i els desplaçaments.