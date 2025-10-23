FUTBOL
El FiF Lleida reclama a la Paeria “un camp propi”
Uns 300 jugadors i pares del club es van manifestar davant de l’ajuntament
Al voltant de 300 jugadors i familiars del FiF Lleida es van concentrar ahir a la tarda a la plaça Paeria per reclamar al consistori un camp propi “com tenen la resta de clubs de la ciutat”, va assegurar el seu coordinador general, Ricard Culleré, en la lectura del comunicat, mentre que va demanar responsabilitat política al tractar-se d’un club amb 18 anys d’història i més de 400 fitxes federatives, el segon de la demarcació.
El FiF porta ja anys alternant el Camp Escolar, la seua ubicació principal, amb el camp dels Mangraners, on la convivència amb el club titular de la instal·lació és molt tensa des de fa temps pel repartiment dels horaris i el manteniment del recinte. “Les nostres demandes des de fa temps són clares, volem tenir un camp i un conveni propis com tenen els altres clubs de la ciutat”, va afirmar Culleré, que veu amb bons ulls instal·lar-se de forma definitiva al Camp Escolar com pretén la Paeria, però sempre que es millorin les condicions del camp, atès que actualment no reuneix les mesures reglamentàries per jugar partits oficials.
“Si aquesta ha de ser la nostra instal·lació definitiva ho veiem bé, és una bona solució, però ha de remodelar-se”, va afirmar el coordinador del club, que també va demanar concreció en els terminis d’execució. “No sabem si ho compliran o no, perquè hi ha hagut altres projectes que al final no han tirat endavant”, va comentar amb referència a la possibilitat que hi va haver anys enrere de construir un camp a la zona de Ciutat Jardí, que va topar amb el rebuig veïnal. En aquest sentit, va reiterar que “el que volem és que se’ns proporcioni un calendari fiable i sincer de quan es resoldrà la nostra situació. Volem un compromís ferm en aquest sentit. La nostra paciència és enorme. Ho necessitem ja, però posaríem bona voluntat si ens confirmen que ho faran”.
Conflicte
Quant a la cohabitació amb el Mangraners, Culleré reclama que la Paeria intervingui en el conflicte d’horaris que tenen totes dos entitats. “Volem que s’apliquin criteris justos en la distribució dels horaris, tant dels entrenaments com dels partits”, va afirmar. També es va referir a la inversió que va anunciar la Paeria aquest dimarts de prop de 700.000 euros per remodelar els vestidors i canviar la gespa dels Mangraners. “És una millora que feia molts anys que reivindicàvem. Sabem de les necessitats que hi ha en aquesta instal·lació i és una bona notícia, però no soluciona el nostre problema. Necessitem una instal·lació i aquesta és del Mangraners”, va asseverar.
Contactes amb la Generalitat per remodelar el Camp Escolar
Jackson Quiñónez, regidor d’Esports de la Paeria, va confirmar ahir a SEGRE que el consistori està en converses amb el departament d’Educació de la Generalitat, que és el titular del terreny de joc del Camp Escolar on s’entrena el FiF des de fa més d’una dècada per intentar adequar el camp a la reglamentació esportiva. “Fa un mes em vaig reunir amb els responsables d’Educació i Esports de la Generalitat per comunicar-los la nostra intenció de continuar utilitzant la instal·lació i la possibilitat de remodelar-la, aprofitant les línies d’ajuts de la mateixa Genralitat per a millora d’equipaments, ja que l’ajuntament no pot invertir en instal·lacions que no són de titularitat municipal, només en el manteniment”, va explicar Quiñónez, que va assegurar que ho estan valorant, si bé va advertir que la solució no serà immediata. “Tot comporta uns terminis”, va assenyalar.