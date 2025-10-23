BÀSQUET
Oriol Paulí: “Sembla que si guanyes és sort, i aquí no existeix”
L'aler gironí posa de relleu el bon inici i diu que en aquesta lliga “ningú regala res”
Malgrat la voluminosa derrota de diumenge davant del València, la primera de la temporada, l’Hiopos Lleida està quallant una arrancada de Lliga que la gran majoria hauria firmat abans de començar, amb dos victòries en tres partits després d’enfrontar-se a Barça i València. Oriol Paulí, un dels referents de l’equip, va destacar ahir que “el treball del dia a dia es reflecteix en les victòries. Aquí ningú regala res. Sembla que si guanyes partits és per la sort, i aquí no existeix la sort. Hem començat bé la temporada i el dia a dia és molt bo i som un equip”. “Cal seguir així”, va asseverar.
L’aler gironí també va incidir que “tenim les victòries que ens mereixem. El Breogán a casa no era fàcil de guanyar, i el Barça al Palau tampoc, per això estem molt contents d’aquestes dos victòries i crec que l’equip se les ha merescut”, va assenyalar. L’aler gironí va lloar el nivell competitiu de l’equip, fins i tot en la derrota davant del València. “L’altre dia vam fer un molt bon partit, però ens vam trobar amb un rival de molt nivell, que, no ho oblidem, és el campió de la Supercopa, el primer títol de la temporada. Cal seguir en aquesta línia”, va comentar Paulí, que va admetre que la derrota no ha minvat l’ànim del vestidor. “Estem bé, contents. Vam fer molt bons minuts contra un rival molt bo, i ens hem de quedar amb això. Sí que la derrota va ser unflada, però ara ve un partit important per a nosaltres i hem de ser positius i quedar-nos amb el que vam fer bé”, va apuntar.
Amb referència al duel de dissabte vinent davant del Granada, de nou al Barris Nord, el gironí va subratllar la importància dels encontres a casa, especialment contra rivals directes com el nassarita: “Està clar que és un partit important per a nosaltres. Tots els de casa ho són, perquè sabem que jugar davant de la nostra afició és un factor diferencial i cal guanyar el màxim nombre de partits possibles al Barris Nord, i més contra equips com el Granada, que a priori serà un dels rivals directes durant la temporada”, va indicar.
“Fot perdre”
Per la seua part, Atoumane Diagne va reconèixer que l’entrepussada contra el conjunt valencianista va doldre especialment al produir-se al Barris Nord, però també va valorar el nivell del rival i l’esforç de l’equip.
“Fot perdre, i sobretot a casa, però ho vam fer davant d’un gran equip, amb el qual vam competir durant molts minuts, però no va ser suficient. L’equip està focalitzat en el partit davant del Granada”, va assenyalar el pivot senegalès.