FUTBOL
Una convivència difícil: Encreuament d’acusacions ente Atlètic Lleida i Lleida CF
L’anunci de l’Atlètic Lleida que organitzaria un acte de la seua Escola de Valors al Camp d’Esports provoca un nou conflicte amb el Lleida. Encreuament d’acusacions per la gestió de l’activitat
Un nou conflicte entre el Lleida CF i l’Atlètic Lleida, en aquesta ocasió per l’organització d’un acte social al Camp d’Esports, ha tornat a posar de manifest la difícil convivència entre ambdós en aquesta instal·lació. El passat dia 16 l’Atlètic Lleida anunciava la nova temporada de la seua Escola de Valors, que tenia com a novetat la celebració de l’activitat a l’estadi.
Dimarts passat el Lleida CF enviava un burofax a l’Atlètic Lleida impedint-li la celebració d’aquesta activitat i recordant que el conveni només els autoritza a utilitzar el Camp d’Esports per a partits oficials i entrenaments. Ambdós clubs es van creuar ahir acusacions en sengles rodes de premsa.
Ramon Folguera, responsable de l’Àrea Social de l’Atlètic Lleida, va dir estar “sorprès i estupefacte” pel veto del Lleida, especialment perquè “diuen que hem actuat de mala fe” i va dir no entendre per què és necessari “que sigui dins d’un conveni i, si és així, doncs es canvia el conveni”. Va defensar que l’activitat “la podem fer junts, el Camp d’Esports ha de servir per unir, no per separar. Tan difícil és la societat avui dia?”, va afegir. Avui havien de visitar la instal·lació alumnes del Mater Salvatoris però “l’hem cancel·lat i hem avisat la resta d’escoles. La veritat és que no ho entén ningú”.
Marc Torres, adjunt a la presidència del Lleida CF, va defensar, per la seua part que “no és pel que fan, és per com ho fan”, i va explicar que “Folguera em va explicar l’activitat i jo li vaig expressar els meus recels, perquè crec que ara no toca”.
“Han d’entrar al Camp d’Esports a poc a poc i pensen que aquesta és casa seua. Estan acostumats a fer el que volen. Havíem quedat que no i ho anuncien sense dir-nos que ho anaven a fer. Per això els dic que han actuat amb mala fe”. No obstant, va dir que “són frecs propis de la convivència, tonteries, però que afecten la convivència. Només demanem respecte”.
El Lleida demana a l’afició “que no es desanimi” i doni suport a l’equip
“Tranquil·litat absoluta” quant a la situació judicial i institucional del Lleida i vot de confiança a l’equip després del mal inici de Lliga del Lleida CF. Marc Torres, adjunt a la presidència, va explicar ahir que el concurs de creditors a què es va acollir el club segueix el seu procés i va demanar a l’afició màxim suport als jugadors i que “no es desanimin”. “Estem com fa un mes o dos, quant a la situació concursal. S’està treballant en el pla de viabilitat i el pla de pagaments, que ja hem presentat a Hisenda i Seguretat Social, a l’espera que el jutge ho aprovi”, va assenyalar.
Va afegir que “tenim cobert el 98% de les despeses previstes, gràcies a la gran resposta de l’afició, ja que tenim uns 2.800 abonats, molt a prop de l’objectiu”, va valorar. Va detallar que gràcies a estar en situació concursal “tenim fonts d’ingressos importants que ara ja no van a Hisenda i Seguretat Social, com són els abonaments, patrocinis, taquilles... Hem cobrat coses pendents i podrem cobrar els diners del Projecte Futur de l’RFEF. En aquest sentit som optimistes i fem una crida a la tranquil·litat i ens centrarem en el pla esportiu”, va valorar en aquest sentit.
Marc Torres va demanar “a la gent que doni suport a l’equip. Som el Lleida, un club històric, i no deixarem morir el club. Crec que val la pena lluitar. S’han perdut uns partits però la institució està per sobre i val la pena lluitar per això. Ja sabíem que seria una temporada molt dura”, va afegir el dirigent.
D’altra banda, va recordar que “diumenge vinent tenim un partit molt important a casa i necessitem més que mai el suport de la gent”. “Aquesta plantilla s’hi deixarà la pell perquè tenen la sang blava”, va concloure.