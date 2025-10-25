SEGRE

TENIS

Antoni Carreño, campió del món per equips de +85 anys

Antonio Carreño va ser rebut a l’ajuntament de Balaguer.

El tenista de Balaguer Antonio Carreño ha afegit un nou èxit al seu extens palmarès, al proclamar-se campió del món per equips, amb Espanya, categoria de més de 85 anys, en el Mundial que s’ha celebrat recentment a Croàcia.

Així mateix, en reconeixement a aquest èxit, Antonio Carreño ha estat rebut a l’ajuntament de Balaguer per l’alcaldessa, Lorena González, i la regidora d’Esports, Laia Vilardell, que li van oferir un obsequi institucional.

