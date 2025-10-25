El Hiopos Lleida continua somiant amb la Copa després de superar al Granada (99-90)
L'equip lleidatà ha superat el Coviran Granada per 99-90 al Barris Nord, demostrant la seva força a casa amb un partidàs d'Ejim (23), el dia del retorn d'un encertat Luka Bozic (26)
El Hiopos Lleida ha aconseguit la seva tercera victòria de la temporada a la Lliga Endesa després de superar el Coviran Granada per 99-90 al Barris Nord. Els lleidatans, dirigits per Gerard Encuentra, continuen mostrant un joc sòlid en aquest inici de competició i es consoliden com una de les revelacions d'aquesta edició de l'ACB.
En un duel intens, l'equip català ha dominat el marcador amb una actuació destacada d'Oriol Paulí, autor de 19 punts amb un impressionant 80% en tirs de dos i un 60% en triples. Melvin Ejim també ha brillat amb 15 punts i 8 rebots, mentre que Caleb Agada ha aportat 16 punts en els gairebé 20 minuts que ha estat a pista.
Els percentatges de tir han estat determinants per a la victòria local, amb un 50% en tirs de dos punts i un notable 46% en triples, superant clarament els 39% i 34% del conjunt andalús. El Hiopos també ha destacat en el joc col·lectiu amb 19 assistències, la majoria de les quals (7) han arribat de les mans de James Batemon.
Per part del Granada, Luka Bozic ha estat el màxim anotador amb 21 punts i 11 rebots, seguit de prop per Valtonen i M. Thomas, ambdós amb 20 punts. Tot i l'esforç visitant, l'encert en moments clau dels lleidatans ha estat determinant per mantenir l'avantatge en el marcador.
Amb aquest resultat, el Hiopos Lleida confirma el seu bon moment a l'inici de la temporada i demostra que el seu projecte a l'elit del bàsquet espanyol va per bon camí, especialment davant la seva afició al Barris Nord, on s'està mostrant especialment fort en aquest inici de competició.