POLIESPORTIU
Superesportista solidari
El lleidatà Toni Marín finalitza tercer a l’Ultraman de Mèxic i es classifica per al Mundial. Competeix per conscienciar sobre un tipus de càncer infantil
El lleidatà Toni Marín, especialitzat en proves d’ultraresistència, ha finalitzat en tercera posició l’Ultraman de Mèxic, la qual cosa li ha permès classificar-se per al Mundial d’Ultraman que es disputarà a Hawaii l’any vinent 2026. Marín uneix la seua passió per aquest tipus de proves amb el seu esperit solidari, ja que, com ha fet en altres competicions, el seu objectiu és donar visibilitat al projecte de l’Associació de Neuroblastoma per Leire, una causa que lluita per recaptar fons per investigar aquesta malaltia.
L’esportista lleidatà ha dedicat les seues últimes curses a recaptar fons i sensibilitzar el públic sobre la importància d’aconseguir finançament per avançar en la investigació d’aquest tipus de càncer infantil, que està considerat una malaltia rara.
Marín, conegut com El Boig del Desert, per les seues habituals participacions en la Tital Desert i la Marathon des Sables, va competir en aquesta prova, de tres dies de durada (del 17 al 19 d’aquest mes), a la zona de Zacatecas. La primera etapa va consistir en 10 quilòmetres de natació a la presa El Cargadero, seguit de 145 quilòmetres de ciclisme, amb 1.866 metres de desnivell. La segona jornada va ser una altra etapa ciclista, en aquesta ocasió de 280 quilòmetres i 2.567 metres de desnivell, per finalitzar amb una cursa atlètica de 84,5 quilòmetres.
Marín explicava que “les sensacions han estat al·lucinants. Els tres dies van sortir molt bé i ha estat una experiència molt especial”. Va afegir que “ha valgut la pena tot l’esforç de venir aquí per Leire”. El lleidatà va tenir coneixement d’aquesta prova durant la seua participació en la passada edició del Marathon des Sables. “Vaig conèixer un participant mexicà que em va parlar que es feia per primera vegada aquesta prova i em vaig animar a participar per donar continuïtat a la meua contribució a aquest projecte solidari”, explica.
“Vull contribuir a donar visibilitat a la investigació sobre el neuroblastoma, un tipus de càncer infantil que afecta molts nens. Cada quilòmetre és un pas més per ajudar que creixi la conscienciació sobre aquesta malaltia i demano a la gent que s’impliqui en aquesta causa”, explica. Per això, anima que “tothom aporti el seu gra de sorra” i que ajudi a finançar la investigació per aconseguir millores en el tractament. Els interessats poden fer aportacions directes a través de la pàgina web de l’hospital Vall d’Hebron, que té un apartat específic per recaptar fons per a aquesta investigació.
D’aquesta manera, Marín es mostra satisfet del resultat, que li permet anar al Mundial del 2026.