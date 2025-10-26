FUTBOL
“El clàssic sempre està al 50 per cent”
Marcus Sorg, ajudant de Flick, el supleix avui a la banqueta
El Reial Madrid i el FC Barcelona es tornen a veure avui les cares (a les 16.15 hores/DAZN/Movistar La Liga) amb el record positiu per als blaugranes de la temporada passada, en la qual van vèncer, amb autoritat, en els quatre clàssics disputats.
Els blancs, amb ganes de revenja amb un projecte renovat sota la batuta de Xabi Alonso, acompanyats a més pel Bernabéu, mentre l’equip català desitja prolongar el seu domini en aquest tipus de partits. El segon entrenador del FC Barcelona, Marcus Sorg, va opinar que en partits com el clàssic “sempre està tot al cinquanta per cent” i va augurar que “qui rendeixi millor sobre el terreny de joc guanyarà” el partit. És així de fàcil”.
“Un honor”
Sorg portarà les regnes del Barça a l’estadi Santiago Bernabéu per la sanció imposada a Hansi Flick a causa de l’expulsió en l’anterior jornada de lliga contra el Girona FC. “Per a mi és un honor ser a la banqueta, sobretot en un partit tan especial. Jo sempre estic a la banqueta, però aquesta és una ocasió especial i esperem un partit molt difícil. Crec que és molt important que demostrem els nostres punts forts i la pressió alta”, va afegir. D’altra banda, després Sorg va parlar sobre les absències. “Un jugador del nivell de Raphinha és un jugador que qualsevol equip voldria tenir. Però la cosa és la que és i tenim altres jugadors, gestionarem aquesta situació com puguem. Veurem si Ferran pot jugar d’inici”, va destacar el segon entrenador blaugrana. “Honestament, si Hansi no és aquí, se’l troba a faltar. És la part més important de l’equip i és un desavantatge per a nosaltres. Però el mateix ocorre amb els jugadors”, va continuar Sorg en la conferència de premsa.
Lamine Yamal
També va ser preguntat sobre Yamal i les seues polèmiques declaracions fetes en els dies previs a aquest partit. “Lamine és un jugador top i jo crec serà motivant per a ell. Esperem veure una actuació seua al millor nivell”, va apuntar sobre aquest tema.