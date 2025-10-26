HOQUEI
Florenza brilla al Vila-sana
La davantera firma quatre gols en la victòria sobre el seu exequip, en un gran partit de les del Pla d’Urgell. Victòria Porta va tancar la golejada sobre un altre dels grans de la Lliga
Aina Florenza va liderar la golejada del Vila-sana sobre el seu anterior equip, el Palau de Plegamans (5-0). Fitxada l’estiu passat per millorar la capacitat golejadora de l’equip del Pla d’Urgell, Florenza va exhibir una de les seues grans virtuts, l’eficàcia davant de porta, per condemnar les seues excompanyes. Va marcar quatre dels cinc gols del Vila-sana, que va arredonir el seu gran triomf amb un gol de Victòria Porta, ja recuperada de la lesió amb què va tornar de la selecció espanyola després de proclamar-se campiona d’Europa. En el primer partit després de la sanció que ha convertit el 0-11 a la pista del Bigues i Riells en una derrota per 10-0, per alineació indeguda en aquell primer partit de Lliga, el Vila-sana va exhibir, davant d’un altre dels favorits, el seu objectiu d’emportar-se la competició domèstica. Era un matx exigent, en una competició en la qual, com ha comprovat, no hi cap la badada. Ni a la pista ni fora. Els dos equips van sortir a totes, amb atacs continus davant de les porteries rivals, i després de dos arribades molt perilloses del Palau de Plegamans el Vila-sana va posar sobre la pista “el factor Florenza”. Va caçar una bola, va encarar Laura Vicente i va marcar l’1-0 quan només havien passat 3 minuts. El xoc va seguir elèctric, amb dos equips buscant el gol. El Vila-sana, a banda de la capacitat ofensiva, va tornar a demostrar que la porteria la té molt ben coberta. Ahir, Sandra Coelho va ser un autèntic mur i ho va parar tot. Les ocasions se succeïen i Florenza va repetir amb el 2-0 el 22 i un minut més tard firmava el 3-0 amb què es va arribar al descans. El hat-trick es va convertir en un pòquer amb el 4-0 en el 35. El Vila-sana sabia que s’hi jugava molt i no es va permetre ni un respir. En el 47 Victòria Porta marcava el 5-0 que tancava un partit brillant.