El Lleida torna a caure a casa, avui contra el Peralada (0-1)
El conjunt de Cortés encara no aixeca cap en aquesta Tercera Federació
El Lleida ha perdut un nou partit, però que no ha estat exempt de polèmica arbitral, ja que els dos gols han estat protestats per la banqueta de Cortés per dos fores de joc. Tot i això, el conjunt blau no ha merescut la victòria, perquè les ocasions han estat del conjunt verd i blanc.
El partit ha iniciat amb un Lleida dominant a camp contrari. Tot i això, ha estat el Peralada qui ha gaudit de la millor ocasió del primer quart d’hora. El domini ha continuat per part del conjunt gironí i Satoca ha estat qui ha salvat l’equip de Cortés. La primera part ha finalitzat amb aquest domini del conjunt xampanyer a camp rival mentre els blaus han estat traient aigua per mantenir l’empat.
La segona meitat ha començat amb la mateixa tònica que ha acabat la primera, amb un Peralada dominant i provant l’eficàcia de Satoca. Després de diversos canvis, els de la Terra Ferma han intensificat el joc i han estat gaudint de la possessió de la pilota en camp contrari. Malgrat això, una jugada ràpida del Peralada ha permès una passada de la mort que ha introduït al fons de la xarxa Busquets (0-1). Aquest mateix jugador, al 91, i amb un altre possible fora de joc, ha anotat el segon dels gironins (0-2). Finalment, el Lleida ha perdut un nou partit.
El conjunt blau continua sense guanyar cap partit i es manté cuer de la Tercera Federació. La setmana vinent viatja fins a Les Fontetes, a Cerdanyola, diumenge a les 12.00.