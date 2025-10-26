El Mollerussa cau per la mínima davant d'un Cornellà efectiu (0-1)
Un gol de Diego al minut 70 decideix un partit molt igualat on el Mollerussa ha buscat l'empat sense encert
El CF Mollerussa ha perdut per la mínima (0-1) contra el Cornellà en un enfrontament marcat pel gran equilibri. El conjunt visitant s'ha emportat els tres punts gràcies a un gol de Diego al minut 70, després d'uns minuts de domini que han acabat decantant la balança a favor dels del Baix Llobregat.
La primera meitat ha estat de tempteig entre ambdós conjunts, amb poques ocasions clares de gol en joc molt físic. Els locals han anat de menys a més, amb Marc Scuri com a principal protagonista ofensiu. L'extrem del Mollerussa ha tingut dues aproximacions: una al minut 20 quan el seu xut ha acabat al lateral de la xarxa, i una altra al 27 amb un tir fluix que Rubén Miño ha aturat sense problemes.
El Cornellà ha respòs en el tram final del primer temps amb una rematada de Marc Fernández que, després d'una carambola amb un defensa, ha complicat la intervenció d'Albert Batalla. En el córner posterior, Stefan ha disposat d'una clara oportunitat rematant sol a l'àrea petita, però la pilota ha marxat per sobre del travesser.
Un segon temps que ha decidit Diego
Després del descans, la igualtat ha continuat sent la tònica dominant. Al minut 58, Stefan ha tornat a avisar amb una rematada al lateral de la xarxa després de retallar davant Batalla. El tècnic visitant, Francisco Hidalgo, ha mogut la banqueta al minut 63 amb l'entrada de Diego per Gerard, un canvi que seria decisiu.
Precisament Diego ha estat el protagonista al minut 70, quan ha aconseguit marcar l'únic gol del partit després d'uns minuts de domini visitant. El Mollerussa ha reaccionat amb diversos canvis i ha disposat d'algunes aproximacions per intentar l'empat, destacant una clara ocasió al minut 77 amb una rematada des del punt de penal.
En els darrers minuts, els locals han buscat amb insistència l'empat. Roger Coll ha enviat una rematada per sobre del travesser al minut 82, i Marc Scuri ha tornat a provar sort amb un xut que Rubén Miño ha aturat correctament. Malgrat els esforços i els canvis de Francisco Javier Vázquez, tècnic local, el Mollerussa no ha pogut igualar el marcador i ha acabat cedint els tres punts davant un Cornellà molt efectiu.