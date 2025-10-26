HOQUEI
El Pons Lleida esgarrapa un empat a Maçanet
Va malgastar un 0-2 per acabar salvant un punt a falta de tres minuts
El Pons Lleida va arrancar ahir un sofert punt a la pista del Maçanet (5-5), en un partit en el qual ambdós equips van suspendre en defensa. El Llista va començar molt bé, fins al punt que als 6 minuts ja guanyava 0-2, però va tornar a patir darrere, cosa que va aprofitar l’equip local per donar la volta al marcador. Després que Jordi Badia i Nico Ojeda posessin l’equip en avantatge, Roger Presas va aprofitar un penal en el minut 12 per situar l’1-2 i quan semblava que s’arribaria amb aquest resultat al descans el Pons Lleida va patir una apagada i en tres minuts nefastos, del 20 al 24, va veure com marcaven Pepe Hernández i, dos vegades, Roger Presas, per situar el 4-3.
El Llista va sortir amb ímpetu a la segona part i Antonio Miguélez va marcar el 3-2 de penal, la qual cosa va elevar la moral dels lleidatans. La pressió dels d’Edu Amat va fer efecte i, en el minut 36, Martí Gabarró va firmar el 4-4 al transformar una directa per la desena falta del Maçanet. Però a manca de deu minuts va arribar la desena falta dels lleidatans, que el seu rival també va aprofitar i Xavier Gurri feia el 5-4. El Llista va continuar buscant l’empat i, encara que el Maçanet també va tenir alguna ocasió, al final va trobar el premi amb el 5-5 que va anotar Nico Ojeda per salvar un punt a falta de tres minuts per al final (47’).
Després del matx, Edu Amat va dir que “no me’n vaig content perquè no hem sumat els tres punts, que era el que veníem a buscar”, malgrat que també afegia que “un punt és millor que cap, i més després que ells s’han posat davant amb el 4-2 i el 5-4”. Va tornar a mostrar-se crític amb el rendiment defensiu l’equip. “No hem estat prou sòlids al darrere”, va valorar el tècnic.
Va lamentar també que l’equip no va saber mantenir-se al davant després d’haver-se situat 0-2. “He vist l’equip amb miratges del passat. Ens posem en avantatge i tornem a patir desconnexions en defensa. No ens podem permetre tres minuts com els que hem tingut a la segona part, en la qual hem encaixat tres gols. Si et fan cinc gols fora, és molt difícil guanyar. Hem de millorar en defensa”, va concloure.