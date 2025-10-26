FUTBOL
Visita a Barbastre per seguir sumant
L’Atlètic Lleida busca encadenar el segon triomf
L’Atlètic Lleida afronta avui (12.00/Lleida en Joc) el desplaçament més curt de la temporada per enfrontar-se al Barbastre, a la recerca de la segona victòria consecutiva que li permeti abandonar els llocs de descens.
Després de sumar un meritori primer triomf de lliga diumenge passat davant del líder, el Barça Atlètic (3-2), el conjunt de Gabri García aspira a tornar a puntuar per continuar escalant posicions des del catorzè lloc en què arrancava la jornada, amb set punts.
Amb quatre més, onze, està el Barbastre, que arriba al xoc a l’encadenar dos victòries i obria la jornada a tan sols un punt del play-off i a la sisena posició. De fet, el conjunt de Dani Martínez va superar el Porreres a domicili diumenge passat (0-1), la qual cosa va significar el seu primer triomf fora de casa, mentre que com a local suma set punts de dotze de possibles.
“Un equip competitiu”
De fet, el tècnic dels lleidatans, Gabri García, va lloar del seu rival que “és un equip molt competitiu, amb una idea molt clara i molt treballada. No necessita fer gaires coses per ser efectiu, perquè aprofita molt bé les oportunitats”. A més, va considerar que “es nota la solidesa del projecte i s’han adaptat bé a un grup dur”, ja que l’any passat el Barbastre competia en el grup 2.
A més, els lleidatans arriben al xoc amb baixes sensibles: el sancionat Campins, Carlos Mas, baixa de llarga durada, i els també lesionats Samsó i Cucurull.