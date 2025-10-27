FUTBOL
Bon punt del Balaguer
Un gol de Guerau Coll val als de Josete per empatar davant d’un Pirinaica molt físic, que es va avançar en el marcador. Amb aquest resultat, els de la Noguera són novens a la classificació
El Balaguer va sumar un punt a l’empatar en un partit difícil contra el Pirinaica (1-1). Els manresans, que mantenen el mateix bloc de l’any passat, són un equip amb molta fortalesa física i van posar en seriosos problemes el Balaguer. Malgrat això, els de Josete van portar la iniciativa en el joc, tot i que la bona pressió dels locals va dificultar la sortida de la pilota dels rogets, que van haver de buscar segones jugades per sorprendre la defensa. Així les coses, l’equilibri i la igualtat en el joc i el marcador es van mantenir i la primera part va acabar amb l’empat inicial.
A la represa, una pilota que venia d’un rebot va ser aprofitada per Alsina, que va empalmar un potent xut en el minut 56 que es va colar per l’escaire de la porteria d’Alburquerque (1-0). El Pirinaica, amb jugadors de gran envergadura i potència física, va buscar el segon, sobretot amb forts serveis de banda que arribaven a l’àrea, i van crear alguns conflictes a la defensa visitant. El Balaguer va mantenir l’ordre en defensa i en el minut 75 una bona jugada personal de Guerau Coll va acabar amb el gol de l’empat (1-1). Fins al final, ambdós conjunts van buscar la victòria, però el marcador ja no es va moure.
Amb aquest empat, el Balaguer se situa a la novena plaça de la taula classificatòria, cinc punts per sobre de les places de descens i a sis del liderat, que ara ocupa el Turó Peira, i rep la setmana que ve el Sants.
L’Alpicat es va estrenar aquesta temporada a la seua pista amb una derrota davant del Dominicos (1-5). L’equip de Rubén Fernández buscava el primer triomf després de perdre la primera jornada 6-2 a la pista del Lloret, però no va poder sumar en un duel condicionat pels primerencs gols que va encaixar l’equip lleidatà. Als 6 minuts Gabriel Villares va fer el 0-1, quatre minuts més tard va anotar el 0-2 Gonzalo Varela i el 14, Tomás Villares va firmar el 0-3 amb què es va arribar al descans. Només iniciar-se la segona part, Tomás Villares va fer el 0-4 que refredava qualsevol esperança local. Candamio va fer el 0-5 al 35 i el gol de l’Alpicat el va firmar Joshua Heinrichs al 38.
“Hem estat molt apàtics i ens ha faltat intensitat”, lamentava el tècnic a la conclusió del partit.