FUTBOL
Relliscada innocent de l'Atlètic Lleida
Es deixa dos punts a Barbastre, jugant amb un més, per un penal polèmic en l’última jugada del partit. Els aragonesos van disputar els últims deu minuts amb un defensa fent de porter per l’expulsió del porter David Troya. Gabri García. El tècnic va acusar molt durament l’àrbitre de fer “molt malament” la feina i de tenir “alguna cosa en contra nostra”
L’Atlètic Lleida es va deixar empatar en l’última jugada del partit a Barbastre (1-1) després d’un penal innocent i polèmic per part d’Asier als deu minuts de l’afegit, que el conjunt de Gabri García va afrontar amb avantatge en el marcador i amb el rival jugant amb el central Monty de porter, després de l’expulsió de David Troya al minut 87, amb el Barbastre ja sense canvis. Kun va convertir la pena màxima per igualar el gol d’Alcalà i va certificar un altre insuficient i amarg empat per als de Gabri, que es mantenen en una zona de descens que haurien abandonat amb els tres punts.
Malgrat els últims minuts de bogeria, al partit li va faltar emoció fins al gol de Roger Alcalà al minut 73. Abans del gol del central d’Agramunt, el matx era un partit de xocs, pilotes dividides i moltes faltes al centre del camp, que eren l’única via per generar perill. Cap equip no podia trenar jugades i, de fet, l’única acció de perill va arribar als deu minuts de partit. Precisament en una d’aquestes faltes llunyanes, el local Aaron Fernández va treure sobre la línia de gol la fluixa rematada de Boris després d’una pilota despenjada al segon pal.
El segon temps va seguir la tònica del primer. Era l’Atlètic Lleida el que intentava proposar, però el plantejament rude del Barbastre convertia el partit en un escenari amb molt poques oportunitats, ja que els de Gabri no generaven ocasions de perill, però tampoc passaven conflictes en defensa.
Al 70 va entrar Alcalà per Nico Magno i tres minuts més tard va provocar un cop d’efecte. Santana va servir un córner tan tancat que agafava direcció a porteria, però per aclarir els dubtes, Alcalà va posar el cap al segon pal i va anotar el 0-1. El Barbastre es va veure obligat a bolcar-se a l’atac. Amb el partit més obert, al minut 87, Alya Camara es va anticipar en una cessió al porter i va ser abatut pel porter David Troya, que va ser expulsat al veure la segona groga. El conjunt del Somontano no disposava de més canvis, la qual cosa va provocar que el central Monty es posés sota pals.
Amb la defensa aragonesa completament trencada, l’Atlètic Lleida hauria pogut sentenciar en el quart dels nou minuts que es van afegir. Moró Sidibé, en un contraatac, es va desfer de dos rivals fins a plantar-se sol davant de l’improvisat porter Monty, que va sorprendre aturant el mà a mà. Amb la gent abandonant les grades i en l’última jugada del partit, un rebot després d’un servei de banda va tocar lleugerament les mans d’Asier, que estava sobre la línia de l’àrea. L’àrbitre va desatendre les protestes, però immediatament va ser advertit per l’assistent i va assenyalar una pena màxima molt discutida pels lleidatans.
Dijous, la Copa del Rei
Malgrat la incredulitat per la decisió arbitral, Kun no va fallar des dels onze metres (1-1), deixant els lleidatans amb la mel als llavis abans d’enfrontar-se a l’Espanyol aquest dijous a la Copa del Rei.
L’entrenador de l’Atlètic Lleida, Gabri García, va atacar directament l’àrbitre del partit, Goiatz Markotegui, després de la decisió d’assenyalar penal en l’última jugada del partit: “S’ha carregat tot el treball de la setmana. No sé per què, però crec que té alguna cosa contra de nosaltres. No li deu agradar el club, perquè aquest mateix àrbitre el dia de l’Ejea ja ens va xiular un penal inexistent”, va declarar amb contundència per iniciar un llarg al·legat en contra de l’actuació arbitral. “Sabem que no es dediquen exclusivament a l’arbitratge, però és una pena tenir aquest nivell tan baix, perquè es carreguen el treball dels professionals.
Per a ells, el partit és venir aquí, cobrar dos hores i anar-se’n, però per a nosaltres no. Ens hi deixem moltes hores i tu no pots carregar-te un partit al 99 d’aquesta manera”, va afegir. “Espero que vegin vídeos i corregeixin els seus errors. També que, per respecte als professionals d’aquest esport, apugin el nivell, i molt. Ells no poden parlar sobre la meua feina, però jo sobre la seua sí, perquè hi ha un reglament per a tothom igual i, si no segueixen el reglament, fan el treball malament. I avui ho han fet molt malament”, va concloure sobre aquest assumpte. Quant al joc, Gabri va afirmar que “no hem fet un mal partit i, de fet, el Barbastre tampoc. Crec que l’empat, si hagués estat d’una altra manera, era just”, posant èmfasi que “ens han generat molt poques ocasions, però una decisió ho canvia tot”.