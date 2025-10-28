ATLETISME
Alba Capell guanya a Mollet el Trofeu Promoció amb rècord
Firma una nova plusmarca catalana en 2.000 metres marxa pista
L’atleta lleidatana Alba Capell Quirós (Juneda, 24-5-2014) va tornar a fer història dissabte a Mollet del Vallès en la primera jornada del Trofeu Promoció, al batre el rècord de Catalunya sub-12 de 2.000 metres marxa en pista, amb un temps de 9:42.80. La plusmarca anterior, en poder de Judit Bohils Tenas, datava de fa onze anys (9:52.88), aconseguida a l’estadi Serrahima de Barcelona.
La cita formava part d’una intensa jornada atlètica a Mollet, que va reunir el Campionat de Catalunya màster de 10.000 metres en pista, la primera jornada del Trofeu Promoció i el Gran Premi de Marxa de Mollet. En aquest context, la jove marxadora de Juneda es va emportar tots els focus gràcies a una actuació brillant que li va permetre aturar el crono en una marca històrica per a la seua edat.
Aquest nou èxit se suma a una temporada excepcional per a Capell, que ja ostentava el rècord català sub-12 de 2.000 metres marxa en ruta, aconseguit l’any passat a Toledo amb un temps de 9:46. Amb el registre obtingut a Mollet, la lleidatana confirma el seu domini tant en pista com a la carretera. Aquest any està sent especialment destacat per a la jove esportista del Centre Esportiu Penedès, que també ha brillat en carreres de muntanya.
A l’agost, Capell va aconseguir una doble victòria a l’imposar-se a la Trail Moixeró en categoria sub-12 femenina –on a més va ser segona entre els alevins– i al proclamar-se vencedor absoluta a la Vertical La Bandera, disputada a la Guingueta d’Àneu. En aquesta última prova, a més, va rebaixar el seu propi temps de l’any anterior, deixant-lo en 30 minuts i 10 segons. I al juny es va proclamar doble campiona de Catalunya en marxa i a la Copa Catalana de trail, que constava de sis proves.