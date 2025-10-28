NATACIÓ
Ascens del CN Lleida
L’equip lleidatà torna a Segona divisió després de quedar campió de Tercera. El Club Inef, que ja va pujar l’any passat, acaba sisè i obté la permanència
El Club Natació Lleida va aconseguir diumenge passat a Barcelona tornar a la Segona divisió de la Copa Catalana de clubs després de quedar campió de Tercera. Sota la direcció tècnica de Jose Rojano i Erika Espejo, el conjunt lleidatà va estar format per un grup de nadadors que representen el passat, present i futur del club: Bernat Lomero, Pepe Vendrell, Eric Rojano, Màxim Borras, Sergi rjó, Teodoro Totev, Gerard Miret, Rafel Beltrán, Yago Farnell, Alan Lujano, Jordi López, Arnau Arjó, Olga Casanovas, Cinta Vilanova, Mireia Ramoneda, Txell Escoda, Mar Benito, Noa Pàmpols, Maria Pujol, Emma Rojano, Clàudia Mateu, Sara Mateu i Noa Palau.
“Aquest èxit no és fruit d’un sol dia, sinó del treball constant, la dedicació i la passió que l’equip manté en el seu dia a dia”, van assenyalar des del club, satisfets pel resultat i el creixement del grup. “Hem unit nadadors que han defensat els nostres colors durant anys amb joves talents plens d’il·lusió. Junts hem demostrat què significa competir, lluitar i disfrutar del que fem”. Val a recordar que el CN Lleida va arribar a competir a la Primera divisió estatal, avantsala de la màxima categoria.
Per la seua part, el Club Inef Lleida, que ja va ascendir l’any passat a aquesta Segona divisió sent l’únic equip lleidatà present en la categoria, va finalitzar en sisena posició.
En una competició que va reunir vuit equips –dels quals els dos primers aconseguien l’ascens i els dos últims descendien–, Inef va assegurar la seua permanència, per la qual cosa el proper any hi haurà dos clubs lleidatans a la categoria.