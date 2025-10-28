FUTBOL
Espanya es juga avui a Suècia el pas a la final, emparada en el 4-0 de l’anada
La selecció espanyola femenina s’enfronta avui a Suècia a l’estadi Gamla Ullevi de Göteborg (19.00, La 1) amb l’objectiu de segellar el seu pas a la final de la Lliga de Nacions en un partit que hauria de ser un tràmit i no complicar-se. L’equip de Sonia Bermúdez té encarrilada l’eliminatòria després de la seua incontestable victòria a Màlaga per 4-0 gràcies a sengles doblets d’Alèxia Putellas i Claudia Pina que deixa la selecció a un pas de la final del títol que va guanyar el 2024.
En el primer partit amb la seleccionadora al capdavant, Espanya va passar per sobre de Suècia, la tercera millor del món segons el rànquing mundial i una selecció que fa no gaire costava guanyar. Després de la lesió de Salma Paralluelo, que va haver d’abandonar el terreny de joc per lesió abans de la mitja hora, Athenea del Castillo serà la novetat en un equip l’alineació del qual s’espera que sigui pràcticament el de l’anada a La Rosaleda, amb el canvi obligat de Salma, que seria substituïda per Claudia Pina.
Sonia Bermúdez va assegurar ahir que el combinat estatal pot estar “molt millor”, malgrat el 4-0 de l’anada, perquè és un equip que “vol guanyar tots els partits” i pensa “en el present”. Bermúdez va recordar que s’estan “jugant el pas a una final”.