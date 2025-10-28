FUTBOL
Laporta visita l’equip per animar-lo després del clàssic
Lewandowski i Joan Garcia podrien tornar davant de l’Elx aquest diumenge
Joan Laporta va visitar ahir la Ciutat Esportiva Joan Gamper, l’endemà de la derrota del FC Barcelona en el clàssic davant del Reial Madrid (2-1). El president blaugrana va voler traslladar personalment el seu suport al cos tècnic i als jugadors després d’un resultat que deixa l’equip a cinc punts del líder. Laporta va arribar acompanyat pel director esportiu Deco i l’assessor Enric Masip, encara que no es va produir una reunió formal amb tota la plantilla, ja que diversos futbolistes ja havien abandonat les instal·lacions. Sí que va coincidir amb Hansi Flick i amb Lamine Yamal, en una trobada breu, però simbòlica, que el club interpreta com una mostra de confiança en el projecte.
L’equip gaudirà avui de descans i tornarà als entrenaments demà, amb la vista posada en el duel de diumenge davant de l’Elx (18.30). La gran novetat de la sessió d’ahir va ser la reaparició parcial de Robert Lewandowski, que comença a deixar enrere la lesió al bíceps femoral soferta amb Polònia. El davanter va realitzar part del treball amb els suplents del clàssic i apunta a tornar aquest cap de setmana, en un intent de reforçar un atac que ha perdut pegada les últimes jornades.
També podria tornar el porter Joan Garcia, que es recupera d’una operació de menisc al genoll esquerre. Encara que els metges no volen precipitar la tornada, la seua evolució és positiva i no es descarta que entri en la convocatòria davant del conjunt il·licità. La infermeria blaugrana continua, tanmateix, molt carregada. En aquests moments set jugadors estan lesionats: Ter Stegen, Garcia, Olmo, Gavi, Lewandowski, Raphinha i ara també Andreas Christensen, que té una lesió al soli de la cama dreta. El central danès ja va ser baixa al Bernabéu malgrat que no es va informar de la causa. Ara, amb aquesta afectació, encara que el club no va publicar un comunicat mèdic, és seriós dubte per al pròxim compromís de Lliga.
Nou blaugranes, nominats per FIFPro
Quatre jugadors del Barça masculí (Pedri, Lamine Yamal, Cubarsi i Raphinha) i cinc del femení (Ona Batlle, Aitana, Alèxia, Guijarro i Vicky López) van entrar a les respectives llistes de 26 nominats del millor onze de l’any de FIFPro.
Clar avantatge blanc en els penals a favor
El penal que Szczesny va parar a Mbappé va ampliar encara més la clara diferència en els penals a favor del Madrid als últims clàssics. De les últimes vuit penes màximes en aquests duels, set han estat a favor del Madrid i només una per al Barça.
Bartomeu declara per un delicte d’injúries
Josep Maria Bartomeu va assegurar ahir que “en absolut es va parlar de crear perfils falsos” quan va contractar Nicestream, en la seua declaració com a imputat per un delicte d’injúries contra Jaume Roures.