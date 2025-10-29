FUTBOL
Espanya segella el pas a la final amb un nou triomf
Un solitari gol d’Alèxia va posar el 0-5 global en un encreuament ja resolt en l’anada
La selecció espanyola femenina va segellar ahir l’accés a la final de la Nations League 2025 a l’imposar-se també en el partit de tornada de les semifinals davant de Suècia per 0-1, gràcies a un gol en el tram final d’Alèxia Putellas que va decidir un xoc amb poca emoció i ocasions clares.
La campiona del món no va fallar i jugarà la seua quarta final en una mica més de dos anys. Defensarà un dels dos trons que posseeix fent valer el 4-0 de l’anada a La Rosaleda i sense necessitat de jugar el seu millor futbol davant d’un rival que tampoc li va exigir gaire. Ara, buscarà el títol contra Alemanya, també en una eliminatòria a doble partit que es resoldrà al Metropolitano.
Espanya no va necessitar accelerar gaire per segellar el pas a la final. Sonia Bermúdez no va córrer riscos i va apostar pràcticament pel mateix onze de l’anada, donant entrada a Pina com a nou per la lesionada Salma Paralluelo i a Eva Navarro per Vicky López.
Suècia sí que va renovar molt més el seu onze i tampoc se la va veure gaire ambiciosa a anar a buscar la remuntada, fet que va ajudar la campiona del món a tenir el control del xoc en el primer tram en què va gaudir de dos ocasions, les úniques del primer temps. Amb el pas dels minuts, el combinat suec va anar controlant millor el xoc davant d’una Espanya una mica espessa i sense trobar un futbol fluid, perjudicada potser per l’estat de la gespa. No obstant, l’equip local tampoc va inquietar gaire les espanyoles, més enllà de dos retallades d’Ona Batlle i Irene Paredes i una rematada centrada de Schröder davant de Cata Coll. La primera meitat no va donar per a gaire més i la segona va discórrer pel mateix camí. Malgrat els canvis, les ocasions clares no existien i el pas dels minuts anava atansant més la final per a les espanyoles, on la millor notícia era el debut de la jove de 17 anys Clara Serrajordi. De tota manera, una badada defensiva va ser decisiva perquè Pina rebés una pilota a la dreta i posés una pilota enrere per a l’aparició d’Alèxia Putellas, que va anotar el 0-1 amb la dreta. Restava un quart d’hora, però tampoc va passar gairebé res tret d’un xut que va vorejar el pal de Jana Fernández i la millor ocasió local a les botes d’Ijeh per salvar almenys un empat, però Cata Coll, després de no atrapar el xut d’Angeldahl, va estar ràpida per tapar el rebuig de la sueca.