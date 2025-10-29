El Robles Lleida es reforça amb el retorn de Clara Mertz
L'aler-pivot congolesa torna al Barris Nord després d'un pas fugaç pel València Basket de 3x3, el Sant Feliuenc de la Lliga Challenge i el KBF Peja d'Eurocup
El Robles Lleida, de Lliga Femenina 2, ha anunciat aquest dijous la incorporació de Clara Mertz, l'aler-pivot que la pasada temporada ja va estar a les ordres de Ruben Petrus al Barris Nord signant una de les millors valoracions de la plantilla.
Ara, Mertz torna al conjunt bordeus després d'un pas fugaç aquest inici de campanya pel CB Sant Feliuenc de la Lliga Femenina Challenge i pel KBF Peja 03 de Kosovo, que competeix a Eurocup. A l'estiu, Mertz va formar part de les files de l'equip de 3x3 del València Basket
La congolesa, que té passaport francès, arriba al Robles de Lleida després que ahir el club anunciés la rescissió del contracte de la jugadora Anastasiia Herasymenko, que havia fitxat l’estiu passat. En un missatge a les xarxes socials, el club li va agrair la seua “implicació”, desitjant-li sort per al futur. El Robles Lleida ha guanyat només un dels quatre partits disputats en aquest inici de temporada. El següent duel serà aquest dissabte 1 de novembre al Barris Nord, a les 17.00 hores, contra el Manresa CBF.