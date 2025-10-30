BÀSQUET
Ejim: “Les claus són la defensa i la mentalitat”
El canadenc destaca el compromís col·lectiu per explicar el bon inici
L’Hiopos Lleida viu una arrencada de temporada il·lusionant, amb un balanç de tres victòries i una sola derrota, i al vestidor es respira un optimisme moderat. Un dels referents, Melvin Ejim, subratllava ahir la importància del treball col·lectiu com a base de l’èxit. “La clau és la defensa i la nostra mentalitat a la pista com a equip”, afirma el canadenc, que reconeix també que l’ambient al vestidor és una altra de les explicacions. “L’ambient dins de l’equip és genial i estem molt contents amb aquest primer mes de competició, que ha estat molt bo. Ara hem de fer que el segon mes també ho sigui i continuem construint sobre el que ja tenim”, va apuntar.
El canadenc també va voler posar en relleu l’aportació de John Shurna, una de les peces importants en la rotació de Gerard Encuentra que davant del Granada ja va començar a deixar constància de la seua qualitat després de superar la lesió. “El John és un gran jugador per a nosaltres, aporta moltes coses diferents a l’equip: energia, capacitat per anotar, i cada vegada que és a la pista ens sentim bé”, va explicar.
Per la seua part, Shurna, perfecte coneixedor de la Lliga ACB, va avisar que “la temporada és llarga, però òbviament és millor començar així. Hem de continuar millorant perquè és una Lliga molt difícil. Cal mantenir-se concentrat a cada partit i millorar cada dia, perquè si no estàs preparat, pots guanyar contra el millor o perdre amb l’últim de la taula. Has d’assegurar donar al cent per cent sempre”, va dir el pivot nord-americà, que va destacar l’afició del Barris Nord. “Tenir un bon suport a casa ha estat increïble, donant-nos aquesta injecció extra d’energia, però també estem jugant com un equip, aprenent els uns dels altres”, va comentar.
La francesa Clara Mertz torna al Robles per suplir Herasymenko
El Robles Lleida va anunciar ahir la contractació de l’aler pivot francesa Clara Mertz fins a final de temporada en substitució de la ucraïnesa Anastasiia Herasymenko, que dilluns va rescindir contracte. Serà la segona etapa de la gal·la al Força Lleida, equip que va defensar la temporada passada amb bons números. Mertz va començar la pretemporada al Santfeliuenc, de Lliga Challenge, però abans de començar la Lliga va fitxar pel Peja 03 de Kosovo, on amb prou feines jugava.
El Nucli Bordeus va completar ahir el quart autocar per a Badalona
L’Hiopos Lleida estarà acompanyat aquest diumenge vinent a l’Olímpic de Badalona per un miler d’aficionats, un número similar al que ja va acudir l’any passat al partit davant del Joventut. Una part important de seguidors seran membres de la penya Nucli Bordeus, que ahir va completar el quart i últim autocar contractat per a l’ocasió, després que s’esgotessin les trenta places que quedaven per vendre.
En l’aspecte personal, Gyorgy Golomán segueix amb cotó fluix a causa de l’esquinç de turmell que es va fer durant la primera part contra el Granada.