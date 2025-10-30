ATLETISME
Feliça Satorres, cinquena amb Espanya a l’Europeu
La lleidatana Feliça Satorres ha tancat la temporada atlètica prenent part amb la selecció espanyola en el Campionat d’Espanya de veterans, que es va celebrar recentment a l’illa de Madeira. L’atleta de Gualter, que participa en la categoria F55, va aconseguir com a millor resultat a nivell individual un sisè lloc a la final dels 100 metres, mentre que en els 200 es va quedar fora de la lluita per les medalles a l’acabar onzena a les semifinals. A nivell de selecció, Satorres va participar amb l’equip de relleus aconseguint un meritori cinquè lloc.
Satorres, que l’any passat va començar a competir a nivell federat després de 40 anys sense fer-ho, ha aconseguit aquesta temporada diversos títols en les proves de velocitat del Campionat de Catalunya, i altres en l’Estatal.