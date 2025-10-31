MOTOCICLISME
Àlex: “Compartir èxits amb el Marc és millor que un títol”
El petit dels Márquez diu que “l’any que ve tindré la pressió de guanyar”
Àlex Márquez, matemàticament subcampió del món de MotoGP 2025, va reconèixer ahir sentir-se “molt feliç” per tot el que ha aconseguit. “Estic feliç i, malgrat que es pugui pensar que soc el primer dels perdedors, no és així, és un resultat per ser molt feliç i, a més, poder compartir èxits amb el teu germà és millor que un títol”, va destacar ahir en un esdeveniment del seu patrocinador Estrella Galicia 0,0 a Madrid. Per primera vegada en 76 anys d’història dos germans s’han proclamat campió i subcampió del món en la mateixa categoria, i en la mateixa temporada, i per això va subratllar que “és complicat adonar-se de la magnitud real del que hem aconseguit. Segur que amb el temps ens adonarem de la fita esportiva que hem aconseguit en aquest moment”, va apuntar.
Al recordar tot el que ha viscut, va posar en relleu que és complicat assenyalar un moment en concret, però en l’àmbit esportiu va destacar que “la primera victòria de Jerez seria el millor moment”. Sobre el seu germà i el seu domini va destacar que “guanyar el Marc en un campionat de 22 curses és molt difícil per la pressió a què et sotmet. Costa molt acceptar el fet de tenir aquesta precisió o aquesta convicció que té de controlar els límits, i més en una temporada que és molt llarga, però mai no es pot dir que no es pot”, va avisar.
“No sé si s’ha valorat o no la meua trajectòria, però jo sens dubte la valoro molt perquè sé el que costa aconseguir el que he aconseguit i tinc molt clars els meus objectius, que he anat complint amb escreix tota la meua vida esportiva. Per això prefereixo mantenir un perfil baix i dir les coses com són. Al final, crec que ser autocrític és una virtut molt important, la meua filosofia és aquesta; fer bé la meua feina. No sé mentir, si alguna cosa ha anat malament, es diu, s’accepta i mirem cap a la següent carrera, però no només a MotoGP, sinó també a la vida en general”, va comentar.
Sobre la temporada vinent, en què pilotarà una Ducati oficial, Àlex Márquez va reconèixer que “quan ets subcampió del món, és normal que l’any següent tinguis la pressió de lluitar pel títol. Aquest és el meu repte”.