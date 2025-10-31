AUTOMOBILISME
El Ral·li Ciutat de Tàrrega manté les dos etapes en la seua edició número 31
Hi participaran una quarantena d’equips
El Ral·li Ciutat de Tàrrega celebrarà la seua trenta-unena edició els dies 8 i 9 de novembre repetint el format de dos etapes que es va instaurar l’any passat per commemorar les tres dècades d’història, convertint-se així en una cita obligada per als aficionats al món de les quatre rodes. Organitzada pel Club Escuderia Tàrrega amb suport de la regidoria d’Esports de Tàrrega, la prova congregarà a una quarantena d’equips i serà valedora per als campionats de Catalunya de ral·lis de terra, promoció, Trofeu Júnior, ral·li esprint i Challenge Ars-Kumho.
El dissabte 8 de novembre es disputarà la primera etapa, que serà contrarellotge. Al matí es faran les verificacions administratives a l’Espai MerCAT i les tècniques a les instal·lacions de Rodi, a més dels reconeixements en els trams cronometrats A-B-E (especial). L’A d’11,15 km; el B de 10,08 km i l’E de 5,5 km, tots de terra.
El parc tancat es tornarà a situar a la cèntrica plaça del Carme (El Pati), d’on sortirà el primer pilot a les 15 hores per fer el tram E (Especial), al qual es faran dos voltes. La segona etapa arrancarà a les 8.40 amb un tram A al camí de Vilagrassa (barri de Fàtima) i el B a Altet (direcció Guissona). Els trams cronometrats discorreran pels municipis de Tàrrega, Vilagrassa, Anglesola i el Talladell.
Joaquim Galindo, president del club, espera repetir la xifra de participants de l’any passat, amb més d’una quarantena de pilots, entre els quals tornarà a figurar el popular xef Nandu Jubany, i va destacar que repetiran el format de l’any passat perquè “la gent pugui gaudir del ral·li”.