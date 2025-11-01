Cop dur per l'AEM que cau a casa davant un Betis amb accions polèmiques (0-1)
El conjunt lleidatà ha dominat el partit i ha estavellat dues pilotes al travesser a la recta final, però un gol de María Ruiz al minut 68 ha decidit l'encontre
El Camp d'Esports ha estat l'escenari d'una derrota ajustada de l'AEM davant el Reial Betis (0-1) en el partit corresponent a la jornada 8 de la Primera RFEF Femenina. Les lleidatanes han tingut les millors oportunitats durant gran part de l'encontre, però un gol de María Ruiz al minut 68 ha estat suficient perquè les visitants s'emportessin els tres punts, tot i que l'AEM ha estat a punt d'igualar el marcador amb dues rematades al travesser en els darrers minuts.
La primera part ha estat marcada pel domini de l'equip local que ha generat diverses ocasions clares. Als primers compassos del partit, Silvia Peñalver ha avisat amb una rematada que la portera bètica Vizoso ha enviat a córner. L'AEM ha continuat insistint i als 9 minuts, Evelyn ha desaprofitat un mà a mà davant la portera visitant amb un xut massa creuat. Noe també ho ha intentat amb una vaselina al minut 15 que Vizoso ha aconseguit aturar.
Un partit carregat d'amonestacions
L'encontre s'ha caracteritzat per la intensitat i les nombroses targetes grogues. A la primera meitat, l'àrbitra ja ha amonestat fins a quatre jugadores: Carla (min. 19), Solozabal (min. 35) i Andrea Hay (min. 39) per part del Betis, i Paula Ransanz (min. 33) de l'AEM. Les intervencions disciplinàries han continuat a la segona part, amb un total de vuit targetes grogues mostrades durant tot el partit, reflectint la facilitat amb la qual ensenyava targetes l'àrbitra del partit d'avui, Noelia Badia.
El gol visitant canvia el rumb del partit
A la represa, l'AEM ha mantingut el control del joc amb una nova oportunitat d'Evelyn al minut 49. El Betis també ha respost amb un xut de Carla des del punt de penal que no ha trobat porteria. Noe ha tornat a quedar-se sola davant Vizoso al minut 63, però la portera ha frustrat novament les aspiracions locals. El gol ha arribat al minut 68, quan María Ruiz ha rematat de cap al segon pal una centrada per avançar el Betis al marcador.
Dos travessers i polèmica arbitral als minuts finals
L'AEM ho ha intentat tot a la recta final. Al minut 82, Noe ha estavellat una pilota al travesser quan ja es cantava l'empat, amb la pilota botant sobre la línia de gol. Un minut després, l'equip local ha reclamat un penal per unes mans de Zouhir dins l'àrea que l'àrbitra no les ha assenyalat. La mala fortuna s'ha acarnissat amb les lleidatanes quan, al minut 85, Vero Herrera ha tornat a rematar al travesser. La polèmica ha continuat al temps afegit amb una nova reclamació de penal no xiulada, augmentant la frustració d'un AEM que, malgrat el seu bon joc i les clares ocasions, no ha pogut sumar cap punt.